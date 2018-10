“Dogman“: Ein Hundeflüsterer, der zum Monster wird

Innsbruck – Wenn sich im Kino Hund und Mensch in solidarischer Verbundenheit einen kargen Napf teilen, wollen Autor und Regisseur (zumindest jenseits des Disney-Imperiums) von sozialer und politischer Krise erzählen. Vor 100 Jahren montierte Charles Chaplin in „A Dogs Life“ den Kampf von Arbeitslosen um eine Existenz in Würde mit den blutigen Schlachten der Hunde um Abfall. Es dauerte dann nicht lange, bis Scubs, der Hund, und der Tramp zur Erkenntnis gelangten, dass es auf lange Sicht keinen Sinn machte, um eine Wurst zu streiten, wenn gemeinsam mit etwas Umsicht große Beute zu machen war.

Seit 2001 ehrt das Filmfestival von Cannes besondere Leistungen der Vierbeiner mit dem Palm Dog. Der berühmteste Preisträger war Uggie in „The Artist“. Dieses Jahr ging die Hundepalme an das Ensemble in Matteo Garrones „Dogman“. Als stumme Zeugen der conditio humana in einem Hundesalon steht ihnen am Ende das Entsetzen in den aufgerissenen Augen – sie haben die Bestie Mensch gesehen.

Da Marcello (Marcello Fonte) das Wasser bis zum Hals steht, kann er in seinem heruntergekommenen Salon Dogman bei der Wahl seiner Kunden nicht wählerisch sein. Den grimmigen Mastiff, dessen Lefzen wie Elefantenohren flattern, hat er vorsichtshalber in Ketten gelegt. Nach der Prozedur mit Bürste und Dusche verwandelt sich das kläffende Monster in ein Kuscheltier. Marcello ist ein Hundeflüsterer.

Mit Jack, einer Promenadenmischung, teilt er sich einen Nudelteller. Mit einem überschaubaren Drogenhandel möchte sich Marcello etwas nebenbei verdienen, um seiner Tochter Alida (Alida Baldari Calabria) bescheidene Wünsche erfüllen zu können. Mit seiner freundlichen Art erscheint Marcello fast wie ein Wesen aus einer anderen Zeit oder unbekannten Welt, die keinen Argwohn kennt. Diese Charaktereigenschaft weiß vor allem Simone (Edoardo Pesce) zu nutzen. Mit seiner Nase saugt er Marcellos kleine Gewinne auf oder lässt sich zu einer Einbruchstour fahren, ohne den Fluchtfahrer an der Beute zu beteiligen. Marcello muss sogar an den Tatort zurück, um den im Gefrierschrank eingeschlossenen Chihuahua zu reanimieren, da der Einbrecher das Bellen nicht ertragen konnte. Jeder Widerspruch endet im günstigen Fall mit einem gebrochenen Nasenbein. Wegen ähnlicher Erfahrungen mit dem unkontrollierbaren Freak denken die Gewerbetreibenden aus Marcellos Nachbarschaft an die Verpflichtung eines Killers, doch diese Grenze wollen nicht alle überschreiten. Marcello fühlt sich auf seltsame Weise für den brutalen Psychopathen verantwortlich, geht für ihn ins Gefängnis, ohne dafür auch nur mit einem freundlichen Wort belohnt zu werden.

Wie in seinen anderen Filmen („Gomorrha – Reise in das Reich der Camorra“, 2008) erzählt Matteo Garrone auch in „Dogman“ vom Eindringen der Gewalt und der Verrohung in den Mikrokosmos einer Gesellschaft, die sich unterwerfen oder auflehnen kann, die aber in jedem Fall zerbricht. Dem freundlichen Mann im schäbigen Salon bleibt nur die Wahl, sich in ein Monster zu verwandeln, das die Hunde erschauern lässt. Marcello Fonte, der seinen Unterhalt vor „Dogman“ mit Auftritten als Kleindarsteller und Hausmeister bestritten hat, gewann für seine Gratwanderung in Cannes die Goldene Palme. (p. a.)