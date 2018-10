“Der Bauer zu Nathal“: Auf Augenhöhe mit einem Mythos

„Kein Film über Thomas Bernhard" soll „Der Bauer zu Natha­l" sein. Und tatsächlich beschäftigen sich die Regisseure David Baldinger und Matthias Greuling in ihrer kleinen feinen Dok­u nicht mit dem berüchtigten öster­reichischen Schriftsteller selbst. Es geht vielmehr um seinen Vierkanthof im ober­österreichischen Ohlsdorf — und um seine Nachbarn. Wie geht die kleine Landgemeinde nahe Gmunden mit dem Erbe eines so eigenwilligen Schriftstellers um? Thomas Bernhard war einer des kompromisslosesten Autoren überhaupt. Und er war auch als Mensch ein Sonderling. Mitte der 1960er-Jahre ließ er sich auf einem alten Vierkant­hof mit der Adresse Obernathal Nr. 2 nieder — heute ein Museum. Er renovierte das Anwesen und versuchte es eine Weile mit dem bäuerlichen Leben.

„Der Bauer zu Nathal" befragt nun die Ohlsdorfer, von der Bürgermeisterin bis zur Wirtin, über ihre Erfahrungen mit dem Mythos Bernhard. Daneben kommen, sehr sparsam, auch einige prominente Bernhard-Fans wie Tarek Leitner vor. Nicholas Ofczarek fungiert als Vorleser der Bernhard'schen Sätze. Star der Doku ist der Landwirt Josef Windischbauer. Er weiß mit dem literarischen Schaffen und der Übertreibungskunst Bernhards nicht viel anzufangen und stößt sich an dessen trostloser Beschreibungen der Provinz. Es sei ja gar nicht so düster bei ihnen in Ohlsdorf. Am Ende lässt er sich aber auf einen Theaterbesuch in Wien ein. In diesen Momenten der Konfrontation beweist der Film, dass er seinen Protagonisten auf Augenhöhe begegnet. Der bürgerlichen Kulturelite wird mit gleicher Distanz begegnet wie den Ohlsdorfern. Zwischen den Zeilen stellt der Film hier Fragen nach dem Kunstzugang breiterer Bevölkerungs­schichten, die wohl auch dem Eliten-Verächter Bernhard gefallen hätten. (maw)

Der Bauer zu Nathal. Ab 6 Jahren. In Innsbruck: Leokino.