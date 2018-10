Tiroler Josef Fankhauser gewinnt Kiddy Contest 2018

Wien, Schwendau – Der Sieger des Puls 4 Kiddy Contest 2018 kommt aus Tirol, genauer gesagt aus dem Zillertal: Der elfjährige Josef Fankhauser aus Schwendau hat die Kinder-Gesangsshow am Samstag in Wien für sich entschieden. Sein „Lederhosen-Rapper“ – der Original-Titel ist Mikolas Josefs „Lie to me“ – begeisterte das Live-Publikum und die Zuseher vor den Bildschirmen und bescherte dem Tiroler die meisten Stimmen.

Auf die Plätze zwei und drei schafften es Martina (13) aus Wien, mit ihrem Titel „Wir Vier“ (Original: Perfect – Ed Sheeran) und Selina (11) aus Judenburg (Steiermark) mit ihrem Lied „Mein erstes Date“ (Original: I like me better – LAUV). (TT.com)