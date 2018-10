Tiroler Kurzfilmfestival: Ein Fest der Kreativität

Wörgl – Die Faszination für das Medium Film führte kürzlich einmal mehr kreative Filmemacher und ein interessiertes Publikum nach Wörgl. „Film ab“ hieß es für Musikvideos und Kurzfilme aller Art, aus denen das Publikum die Sieger ermittelte. Die Trophäen durften Dominik Hauser für „A Journey – Plato’s Dream“ und Lukas Halder für „The life we draw“ mit nach Hause nehmen, wobei letzterer Film sowohl mit dem Publikums-Award als auch mit dem Preis der Jury ausgezeichnet wurde. Die Newcomer-Trophäe ging an Stephan Madersbacher.

Was vor sechs Jahren im kleinen Rahmen mit regionalen Teilnehmern begonnen hat, wuchs zu einem Festival mit regionalen und internationalen Einsendern heran. Längst können nicht mehr alle eingereichten Filme gezeigt werden. Und so erwarteten das Publikum nach Vorauswahl durch eine Jury jeweils 12 Wettbewerbs-Beiträge im beheizten Festival-Zelt, vor dem vom Verein Wörgler Lichtspiele und freiwilligen Helfern wieder der rote Teppich ausgerollt wurde. Die beiden Motoren des Kurzfilmfestivals, Dominic Kainzner und Stefan Peschta, zeigten ihre Qualitäten einmal mehr nicht nur als Moderatoren der kurzweiligen Wettbewerbs-Abende, sondern auch im Organisatorischen, beim Auftreiben von Sponsoren und vor der Kamera bei deren effektvoller Präsentation in Videoclips.

Ein Fest der Kreativität waren beide Abende, wobei die klassische Kurzfilmnacht auf größeres Publikumsinteresse stieß. Die Natur ganz groß in Szene zu setzen – auch mithilfe von Kamera-Drohnen – zeichnet sich ebenso als Trend ab wie eine Umkehr von Rollenklischees. Lovestorys flimmerten da ebenso über die Leinwand wie beim Wort genommene in Szene gesetzte Sprichwörter. Beeindruckende Bilderwelten schuf die Metal-Band Darkwell mit „Yoshiwara“ ebenso wie Dieter Leitner mit seinem akrobatisch umgesetzten Film „Arachne“ zum Thema Spinnenphobie. Was, wenn Aschenbrödel zu Aschendödel wird? Oder ein verschrobener pensionierter Lehrer einfach nicht aufhören kann, Rechtschreibfehler zu korrigieren?

Schade für die Regisseurin Anita Krem, dass vom Filmteam niemand vor Ort war – denn ihr Kurzfilm „Habit“ gewann die Publikums-wertung. Die Trophäe ging dann an den nächstgereihten Kurzfilm „The life we draw“, der zudem bei der Jury-Wertung die Nase vorn hatte. Der Trickfilm von Lukas Halder erzählt mit scherenschnitt-artiger Montage vor gemaltem Hintergrund den Lebenslauf eines Paares, das sich am Friedhof kennen lernt.

Um auch Neulingen der Filmemacher-Szene eine Bühne zu bieten, wurden drei Beiträge in der Kategorie Newcomer gezeigt. Auch hier waren die Macher des erstgereihten Filmes „Horizont“ in der Regie von Martha Schnuderl nicht anwesend – und so ging die Trophäe an Stephan Madersbacher für seinen Kurzfilm „22 Stunden“, mit dem er appelliert, mehr Zeit in der Natur als vor Bildschirmen zu verbringen. (vsg)