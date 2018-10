“Halloween“ im Kino: Der Maskenmann meuchelt wieder

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Die Idee, einen Psychopathen, in dem sein behandelnder Arzt nichts Geringeres als das absolute Böse sieht, mit der einzigen Überlebenden seiner einstigen Messerattacken zusammenzusetzen, um sich an die Spitze der I-Tunes-Podcast-Charts zu bugsieren, gehört bestraft. Deshalb macht Michael Myers mit zwei ziemlich aufdringlichen Pseudo-Investigativ-Reportern kurzen – und ziemlich blutigen – Prozess. Ansonsten mordet Myers recht grundlos. Weil das Böse ziemlich blass würde, wenn es sich erklären ließe. Überhaupt spart David Gordon Green in seiner „Halloween“-Neudeutung mit Erklärungen: Michael Myers – Babysittermörder und Ur-Vater aller Kinoslasher – bricht aus einem Gefangenentransporter aus. Wie, bleibt im Dunkeln. Und das ist gut so, denn um Nachvollziehbarkeit geht es hier nicht. Das tat es nie. Es geht um einen Maskenmann – es handelt sich übrigens um eine ramponierte Käpt’n-Kirk-Maske –, der durch die Vorstadt stapft und Menschen meuchelt. Spannung entsteht zumeist durch den Umstand, dass die Zuschauer Michael schon sehen, bevor angehende Opfer das Unheil ahnen. Und durch die verstörende Tatsache, dass Michael selbst durch gezielte Schüsse nicht umzubringen ist. Das ist einfach und ungeheuer effektiv. Heute wie vor 40 Jahren.

Damals, 1978, drehte John Carpenter für 325.000 zum Teil bei Verwandten zusammengeklaubte Dollar mit „Halloween“ einen der folgenreichsten Horrorfilme der Filmgeschichte. 46 Millionen Box-Office-Dollars später war klar, dass der Schocker in Serie gehen würde. Bis 2009 entstanden neun weitere Teile, die man wahlweise als Fortsetzung oder Neuerzählung der Ursprungsgeschichte sehen kann. Gemein ist ihnen eines: Man muss sich nicht an sie erinnern.

Nun zum 40-Jahr-Jubiläum betreibt Green Geschichtsrevisionismus der erträglicheren Sorte: Mit seinem Co-Autor Danny McBride tut er so, als sei seither nichts passiert. Die Handlung setzt 40 Jahre nach Michaels Verhaftung ein – und sollte eigentlich mit „Halloween 2“ überschrieben werden. Aber da es bereits zwei „Halloween 2“ (1981 und 2009) gibt, verzichtete man dankenswerterweise darauf.

Nachdem Michael die Flucht aus der Hochsicherheitsverwahrung gelingt und er die zwei nervigen Podcaster zur Strecke brachte, nimmt er, wie damals Laurie Strode ins Visier. Jamie Lee Curtis begründete als Straude 1978 ihre Karriere als ultimative Scream-Queen. Nun greift sie die Rolle, zur resoluten Großmutter gereift, wieder auf. Sie hat sich auf die Rückkehr des Schlitzers vorbereitet. Und auch ihrer Tochter (Judy Greer) und ihrer Enkelin (Andi Matichak) dämmert bald, dass der „Schwarze Mann“ wieder da ist. Der Rest ist mal mehr, mal weniger inspiriert in Szene gesetztes Gemetzel, ein etwas angestrengter Twist und eine Drohung: Der knackige 100-Minüter soll 2020 fortgesetzt werden.