„The Guilty“: Terror aus Tönen und Erinnerungen

Innsbruck – Die Aufgabe in der Notrufzentrale in Kopenhagen ist relativ einfach, dennoch sträuben sich Asger Holms (Jakob Cedergren) Nackenhaare. Der Polizist wurde zum Telefondienst strafversetzt, anderntags wird ein Gericht wegen einer vorerst nicht näher erläuterten Verfehlung über seine weitere Verwendung entscheiden. „Mit wem hast du telefoniert?“, will seine Vorgesetzte wissen. Asger muss sich zurückhalten, um nicht die Beherrschung zu verlieren. Sein Dienst wird wie seine Erniedrigung in ein paar Minuten zu Ende sein, warum also eine Verwarnung riskieren?

Ein Anrufer zeigt noch den Raub seiner Barschaft durch eine osteuropäisch aussehende Frau an und verlangt nach massivem Polizeieinsatz. Asger kennt die Adresse und trifft mit seiner Vermutung, den unzufriedenen Kunden einer Prostituierten in der Leitung zu haben, ins Schwarze. Asger könnte jetzt aufbrechen, sich vielleicht um das eiternde Gerstenkorn am Augenlid kümmern. Weil sein Kollege ein belegtes Brot zerkaut, streift er sich den Kopfhörer noch einmal über das Ohr und wird zum Zeugen eines Verbrechens. Asger hört die Geräusche eines fahrenden Autos, auf dem Monitor kann er die Daten der Anruferin lesen, die aber nicht sprechen kann. Die Routine empfiehlt in solchen Fällen Fragen, die sich mit Ja oder Nein beantworten lassen, um bei Mithörern keinen Verdacht zu erregen. Mit der Frage „Sind Sie entführt worden?“ landet Asger bei Iben (im Original Jessica Dinnages Stimme) einen Treffer.

Üblicherweise würde sich in einem Film ein Polizeiapparat in Bewegung setzen, dazwischen gibt es Bilder von der Angst des Opfers, das dem Entführer ausgeliefert ist. Im Kinodebüt des dänischen Regisseurs Gustav Möller bleibt die Kamera auf dem Gesicht des Beamten, in Realzeit entwickelt sich „The Guilty“ zu einem Thriller, der über sein raffiniertes Sounddesign (Oskar Skriver) eine psychoakustische Wucht entwickelt, die jedes Ohr zum Wackeln bringt.

Was eine Gewalt- und Entführungsgeschichte sonst an Parallelhandlungen anbietet, muss der Schauspieler Jakob Cedergren, der in dänischen Krimiserien überwiegend freundliche Polizisten spielt, allein mit seinem Gesicht stemmen, wobei ihm als einziges Requisit das Headset zur Verfügung steht. Diese Konzentration auf ein Gesicht in einem geschlossenen Raum ist aber nicht nur eine ökonomische Entscheidung, um ein riskantes Filmdebüt in einem überschaubaren Rahmen zu halten. In jeder Sekunde dieses Hörspielthrillers ist zu spüren, dass hier ein Regisseur das ganz große Kinoformat anpeilt, indem er auf die Hör- und Seherfahrungen der KinogeherInnen setzt, die mit der Macht der Fantasie zu eigenen Schlüssen kommen, wie das eben so ist mit dem Vertrauen in eben Gehörtes oder Erinnertes. Deshalb kann die Geschichte auch einige wohlige Haken schlagen. Wenn Asger der Schweiß ausbricht, hat das nicht immer mit dem Terror aus seinem Kopfhörer zu tun. Langsam dringen die Töne und Bilder in sein Gehirn, die er bisher zum Selbstschutz vor sich verbergen konnte.