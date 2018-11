“Joy“ und “Angelo“: Engel in der Weltstadt

Von Marian Wilhelm

Wien – Das Verhältnis von Österreichs größtem Filmfestival, der Viennale, zum österreichischen Film war in den vergangenen Jahren nicht immer einfach. Eva Sangiorgi hat als neue Viennale-Direktorin in ihrem ersten Jahr gleich mehrere durchaus hochkarätige heimische Produktionen ins Programm genommen, die sich mit Österreichs Platz in der Welt beschäftigen.

„Joy“ ist der zweite Spielfilm von Sudabeh Mortezai. Nach ihrem im Wettbewerb der Berlinale gefeierten Debüt „Macondo“ über ein Kind in der gleichnamigen Wiener Migranten-Siedlung richtet Mortezai ihren Blick erneut auf eine Außenseiter-Community in Österreich. Der Film beginnt jedoch zunächst mit dem animistischen Ritual eines Juju-Priesters in Nigeria: Er schlachtet ein Huhn und verpflichtet die Protagonistin unter Androhung tödlicher Konsequenzen zu unbedingter Loyalität. Diese fast dokumentarische Szene beinhaltet einiges an Voodoo-Exotik. Doch für die Protagonistin Joy (Joy A. Alphonsus) ist dieser Prolog essentiell. Sie wird als Prostituierte nach Europa geschickt und ist durch diese Art Vertrag an ihre Familie zu Hause gebunden. Mortezai erzählt ihre penibel recherchierte Geschichte als Emanzipation von Joy an den sozialen Rändern von Wien. Wer sich jedoch ein Lehrstück über männliche Unterdrückung erwartet, liegt falsch: Hier ist es eine „Madame“, die ein brutales Regiment über ihre Prostituierten führt. Abgesehen von einigen jungen Männern als Helfer ist es eine Welt weiblicher Macht; die österreichischen Freier und eine Sozialarbeiterin sind die einzige Verbindung zur Außenwelt. Joy arrangiert sich mit ihrem Schicksal, kämpft sich heraus aus dem mafiösen Netz, doch die Freiheit geht immer auf Kosten anderer. Als sie zur Mentorin für das neue Mädchen namens Precious bestimmt wird, muss sie eine Entscheidung treffen.

Der filmische Realismus ist dabei ebenso unsentimental-hart wie die Figuren, wird dabei aber nie voyeuristisch. Kameramann Klemens Hufnagl taucht diese österreichische Parallelwelt in kalte, dann wieder grell-bunte Töne. Es ist ein gnadenlos-echtes Wien, das hier fast durchwegs in nigerianischem Englisch erzählt wird: die unterste Ebene einer Weltstadt im Jahr 2018.

... und Joy (Joy Anwulika Alphonsus) in der Unterwelt der Prostitution. -

Von einem Österreicher am anderen Ende der Gesellschaft erzählt dagegen Markus Schlein­zers „Angelo“. Es ist die Geschichte von Angelo Soliman, der im 18. Jahrhundert aus Westafrika verschleppt und nach Wien gebracht wurde. Die afrikanischen Wurzeln der Wiener Protagonisten sind beinahe die einzige Gemeinsamkeit der beiden Filme. Angelo ist gewissermaßen ein unzeitgemäßer Antipode von Joy. Es ist die Geschichte eines unwahrscheinlichen Aufstiegs, vom Sklaven und Kammerdiener zum reichen Bürger und Mitglied der Freimaurer-Loge „Zur Wahren Eintracht“, bei der auch Mozart „besuchender Bruder“ war.

Der Mythos von Angelo Soliman stand lange für das rassistische Extrem-Beispiel so genannter „gelungener“ Integration: der getaufte, perfekt Flöte-spielende Afrikaner im pompösen Gewand am Kaiserhof. Das imperiale Französisch des Films, unter anderem von Alba Rohrwacher als Comtesse, ist dabei das Equivalent zum Pidgin-Englisch der Unterschicht in „Joy“.

Angelo wird in diese Welt hineinerzogen und erkämpft sich darin seinen Raum, „als Schauspieler seiner selbst“, wie Regisseur Markus Schlein­zer meint. Nach seiner erfolgreichen Österreichpremiere bei der Viennale kommt „Angelo“ in dieser Woche österreichweit in die Kinos. Sudabeh Mortezais „Joy“ startet Anfang kommenden Jahres.

Ein weiterer Wien-Film, mit dem Eva Sangiorgis erste Viennale aufwartete, ist die argentinisch-österreichische Koproduktion „Introduzione all’oscuro“ von Gastón Solnicki. Mehr noch: „Introduzione all’oscuro“, was sich mit Einführung in das dunkle Unbekannte übersetzen lässt, ist ein ausgewiesener Viennale-Film, eine „Erinnerung an Hans Hurch“.­ Bis zu seinem unerwarteten Tod im Sommer 2017 war Hurch zwei Jahrzehnte lang Leiter des Wiener Filmfestivals. Nun spaziert Solnicki durch die Stadt des verstorbenen Freundes, dessen Stimme immer wieder aus dem Off hörbar wird: der perfekt-unprätentiöse Abschied von einer Ära.

Der Viennale-Abschlussfilm 2018 am kommenden Donnerstag kommt auch aus Argentinien nach Wien. Und wieder geht es um die Allgegenwart von Gewalt und einen Engel, der sich schuldig gemacht hat: „El Ángel“ von Luis Ortega.