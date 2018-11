Gerda Lie Kaas: Kleines Mädchen im großen Kinohit

Von Ludwig Heinrich

Hamburg – Beim auch international gefragten dänischen Top-Schauspieler Nikolaj Lie Kaas (bekannt u. a. als Kommissar Carl Morck in bisher vier Verfilmungen der viel gelesenen Krimis von Jussi Adler-Olsen) klingelte das Telefon. Am Draht war die wichtigste dänische Casting-Agentin. Sie fragte: „Hast du nicht eine rothaarige Tochter?“ Er: „Ja, warum?“ Sie: „Na gut, dann schick sie mir zum Vorsprechen!“

Es ging um die wohl gefragteste Rolle für eine Jugendliche, nämlich um die zwölfjährige Clara in der Bestsellerverfilmung „Wildhexe“. Dies ist das erste von sechs Büchern der Kinderbuchautorin Lene Kaaberbol, die sich im deutschen Sprachraum über 300.000-mal verkauften. Besagte Clara ist ein ganz normales Mädchen, doch alles ändert sich, als sie eines Tages von einem schwarzen Kater angefallen und gekratzt wird. Da entdeckt sie, dass sie eine einzigartige Begabung hat: Sie kann mit Tieren sprechen, und dabei findet sie heraus, dass sie eine Wildhexe ist, und zwar eine ganz besondere. Sie ist zur neuen Wächterin der Wilden Welt auserkoren und muss den Kampf für die Natur und gegen die mysteriöse, böse Chimära aufnehmen. Mit dem Anruf bei Nikolaj Lie Kaas war es nicht getan, denn keinesfalls galt die Regel „Der Papa wird’s schon richten“. Es waren nicht weniger als 2000 Kandidatinnen, gegen die sich Gerda Lie Kaas, damals 9, für die Rolle durchsetzen musste.

Regisseur Kaspar Munk war überrascht von Gerda. „Als sie kam, wusste ich gar nicht, dass sie Nikolajs Tochter war. Das habe ich erst später erfahren. Aber sie war einfach die Beste. Sehr stark, sehr talentiert, und besonders ihre natürliche Wildheit hat mir getaugt.“ Auch Gerda erinnert sich: „Sie haben eineinhalb Jahre lang gecastet. Ich musste zehnmal hingehen und hatte bereits alle Hoffnung verloren. Es war bei einer Autofahrt mit Papa, als meine Mutter anrief: ‚Kommt schnell nach Hause. Ich habe eine Neuigkeit!‘ Sie klang sehr ernst, mir schwante nichts Gutes. Doch zu Hause lachte sie dann: ‚Gerda, du bist die Wildhexe!‘ Was soll ich sagen? Es folgten Lachen, Weinen, Umarmungen und wilde Tänze. Alles durcheinander. Wir ha-ben ordentlich gefeiert.“ Nach einer Vorpremiere beim Hamburger Filmfest ist „Wildhexe“ nun auch in unseren Kinos zu se-hen. Natürlich hatte Gerda im Film viele tierische Partner, darunter einen Hund („Der war mein Liebling“) und einen riesigen Bären. Kein Problem, hat sie doch zu Hause einen kleinen Privatzoo: „Einen Hund, einen Hasen, einen Zwerghamster und eine jüngere Schwester. Die ist am anstrengendsten.“

Natürlich sollen auch die weiteren fünf Bände auf die Leinwand kommen. Regisseur Kaspar Munk weiß: „Da müssen wir uns sehr beeilen. Man weiß ja, wie schnell Kinder wachsen.“ Doch momentan beendet er die 20-teilige TV-Serie „Ride Upon The Storm“. „In den letzten Jahren“, sagt er, „hatte ich bei meinen Projekten vorwiegend mit Tieren und Kindern zu tun. Daher in diesem Fall: kein Tier, kein Kind!“