„Fasnachtsfieber“: Von der kleinen Dorfbühne auf die große Kinoleinwand

Mils – Wenn er nicht mehr weiterwusste, dann habe er sich immer ein heißes Bad eingelassen, sich reingelegt, entspannt und dann seien die Ideen schon geflossen. Josef Pittl aus Mils dürfte eine hohe Energiekostenabrechnung gehabt haben. Schließlich schrieb er zuletzt 16 Monate lang an einem Drehbuch. Mindestens drei Stunden täglich. Und immer wieder kam der Punkt, wo er „angestanden ist“, wie er erklärte – und den Wasserhahn aufdrehte. Das Drehbuch ist mittlerweile fertig. Es ist Grundlage für einen Rollenwechsel der besonderen Art. Denn die Volksbühne Mils tauscht die kleine Dorfbühne mit der großen Kinoleinwand. So gut wie alles kommt dabei aus der Gemeinde.

Die Anfänge dieser für einen Theaterverein neuen Art des darstellenden Spiels liegen in einem vor einigen Jahren von Volksbühne-Mitglied Christian Pittl verfassten Kriminalroman. Begeistert von der Geschichte kam dem in Mils ansässigen Produzenten Rudi Sailer (Sailerbrothers Filmproductions) gemeinsam mit Obmann-Stellvertreter Josef Pittl vor über zwei Jahren die Idee zu einem Kriminalfilm.

Ganz Mils ist auf den Beinen, um Teil des Fasnachtsfiebers zu sein. - Pittl

Fasnachtsfieber. So soll der Film heißen und schon das Thema vorgeben. Pünktlich zum 11. 11. griff dieses Fieber gestern ganz offiziell bei der Präsentation des Projekts auch um sich. Nicht nur wegen der närrischen Zeit. Sondern eben auch wegen des Films der Dorfbühne. An dem wurde und wird fleißig gedreht. Überall in Mils. Und auch in Südtirol. Das kostet natürlich. Aus den ursprünglich geschätzten 100.000 Euro reduzierte man dank vieler Eigenleistungen – und der Mithilfe von Grafikerin Isabella Reindl und dem Tonstudio von Manu Stix – auf das jetzt durch Sponsoren ausfinanzierte 40.000-Euro-Produktionsbudget.

Die Regie übernahm Helga Föger-Pittl. Sie sagt: „Dieses ‚Fasnachtsfieber‘ ist hochansteckend, da werden Bühnenschauspieler zu Filmschauspielern und wachsen mit der neuen Herausforderung.“ Der Fall selbst spielt, no na, in Mils. Es geht um einen verstorbenen Matschgerer, dessen Tod viele Fragen aufwirft. Und in dessen Zentrum der Chefinspektor der Kripo, Baldemar Siggi, genannt „Der Professor“, steht.

Im Mai soll der Film, er wird wohl 75 Minuten lang dauern, ins Innsbrucker Metropolkino kommen. Für eine Woche. Mindestens. Die Einnahmen daraus will die Dorfbühne spenden. An das Netzwerk Tirol hilft. Einen Trailer hat man auch schon produziert und auf www.fasnachtsfieber.tirol platziert. (mw)