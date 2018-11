Ein depressiver Hund unter traurigen Menschen

Innsbruck – Am Anfang von Sandra Nettelbecks „Was uns nicht umbringt“ verfolgen Hunde in engen Zwingern das Schauspiel vorbeiziehender Schuhpaare. Die Profis unter den Gefangenen kennen diesen entwürdigenden Wettbewerb und rühren keine Rute, weshalb die Promenadenmischung Panama das Rennen um die Zuneigung des Psychotherapeuten Max (August Zirner) macht. Dann lümmelt Panama auch schon wie ein neues Teil der Einrichtung in der Praxis und der Therapeut fühlt sich zu einer Erklärung verpflichtet. „17 Jahre lang“, sagt er, „habe ich mir überlegt, einen Hund anzuschaffen, und jetzt habe ich einen depressiven!“ Ben (Mark Waschke) lässt sich von der Patientencouch auf den Boden gleiten, um dem Hund mit Zärtlichkeit zu begegnen, ohne aufdringlich zu werden, aber das kann auch eine Fantasie von Max sein.

Dieses Geständnis andauernder Unentschlossenheit liefert beiläufig zwei Informationen, denn Max/August Zirner war bereits 2001 in Sandra Nettelbecks „Bella Martha“ in therapeutischer Mission tätig. Die Tragikomödie über eine von Martina Gedeck gespielte Köchin machte alle Beteiligten bekannt und läutete nach dem US-Remake mit Catherine Zeta-Jones eine Welle der Küchenfilme ein. Nach dem überschaubaren Erfolg ihrer Regiearbeiten in Hollywood kehrte Sandra Nettelbeck als Autorin nach Deutschland zurück, schrieb etwa die Kinofassung nach Hape Kerkelings Bestseller „Ich bin dann mal weg“. „Was uns nicht umbringt“ ist nach fünfjähriger Pause ihre Rückkehr als Regisseurin, die noch einmal das Hamburger Milieu ihres großen Erfolges aufsucht.

Kaum hat sich Max von Bens Depression erholt, bringt seine ehemalige Frau Loretta (Barbara Auer) den Therapeuten in Verlegenheit, da Nähe dem Behandlungserfolg im Weg stehen kann. Aber Lorettas größtes Problem ist ohnehin ihr Liebhaber, der plötzlich ernste Absichten verfolgt.

Sophie (Johanna ter Steege) weiß noch nicht, ob sie sich Max anvertrauen kann, sie leidet gleichermaßen unter ihrem Lebensgefährten und dem aktuellen Therapeuten. Mit dem Eintritt in diesen Kreislauf des Elends eröffnet Max einen weiteren emotionalen Konflikt. Die Geschwister Mark (Christian Berkel) und Henriette (Victoria Mayer) führen ein Bestattungsunternehmen und bringen den Tod in die Praxis. Fritz (Oliver Broumis) würde seinen Lebensgefährten gern beim Sterben begleiten, doch dessen Familie verweigert ihm den Zugang. Seither quälen ihn Angstattacken, die der Pilot mit Psychopharmaka behandelt wissen möchte, aber Max denkt an die Passagiere.

In diesem Labyrinth aus kleinen und großen Tragödien ist ausgerechnet Max, der den Faden zum Ausgang haben sollte, der Verlorenste. Über den fragmentarisch erzählten Krankengeschichten hängt über beinahe jeder Episode wie eine LED-Reklametafel Robert Altmans „Short Cuts“ als Verweis auf die formale und dramaturgische Referenz. Abseits des hilflosen Bürgertums spielt Bjarne Mädel eine Figur, die auch Altman gefallen hätte. Als Tierpfleger sorgt er sich um die Pinguine und seine autistische Kollegin Sunny (Jenny Schily), die dem Leben unter Menschen nicht gewachsen ist. Diese kleine Liebesgeschichte ist die schönste Erfindung unter all den Skurrilitäten. (p. a.)