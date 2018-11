Innsbrucker Pogromnacht im CineX

Von Christoph Blassnig

Lienz – Am Samstag, 17. November, zeigt das Kino CineX in einer Sondervorstellung um 19 Uhr den preisgekrönten Kinofilm „Zersplitterte Nacht“. Die Pogromnacht in Innsbruck im Jahr 1938 war von besonderer Gewalt gekennzeichnet. Der Regisseur Hermann Weiskopf und der Drehbuchautor und Historiker Peter Mair kommen persönlich, um den Besuchern nach der Vorführung für Fragen zur Verfügung zu stehen. Die Vorführung in Lienz ist kostenlos.

„Wir verdanken diese Anregung dem Innsbrucker Bischof Hermann Glettler“, sagt der die Veranstaltung mitorganisierende Lienzer Franziskanerpater Tobias.

„Zersplitterte Nacht“ zeigt die wahre Geschichte des Richard Berger, Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde für Tirol und Vorarlberg, und einer der vier von den Nazis in der Pogromnacht vor 80 Jahren brutal Ermordeten. Der Regisseur zum Film: „60 Minuten sind Spielszenen, weitere 30 Minuten Zeitzeugenberichte. Einer der Zeitzeugen, Abraham Gafni, war damals zehn Jahre alt. Seine Schilderungen berühren.“ Ihn als Filmemacher fasziniere, dass Menschen, die die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg persönlich erlebt haben, uns heute davon erzählen können, meint Weiskopf. „Der Drehbuchautor und Historiker Peter Mair brachte die fachliche Kompetenz und Sensibilität mit, die ein solches Filmprojekt voraussetzt.“

Die Macher freuen sich, ihr Werk in Lienz zeigen zu können. Berührend und schockierend zugleich seien die Bilder. „Man braucht Zeit zum Ausatmen. Wir stellen uns gerne einer Diskussion und sprechen mit den Besuchern darüber.“ Obgleich es keine besonderen Gewaltdarstellungen gibt, wird ein Alter von zwölf Jahren empfohlen.