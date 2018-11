„Auch ein Zniachtl kann zum Helden werden“

In „Das Wunder von Wörgl“ spielen Sie Michael Unterguggenberger, der als Bürgermeister von Wörgl in den 1930er-Jahren durch die Einführung des so genannten Schwundgeldes den Verheerungen der Weltwirtschaftskrise trotzte. Macht es für Sie einen Unterschied, ob Sie eine real existierende Figur verkörpern, oder – zuletzt etwa in „Babylon Berlin“ – die Kopfgeburt eines Autoren?

Karl Markovics: Es gibt einen Unterschied. Mit einer realen Figur kann ich nicht komplett frei umgehen. Unterguggenberger war Tiroler, da kann ich nicht mit Wiener Dialekt daherkommen. Andererseits geht es nicht um Imitation, sondern darum, eine Figur zu verkörpern, die sich auch für die Zuseher echt anfühlt – und da ist der Rahmen strenger, wenn diese Figur ein reales Vorbild hat. Das hat Vorteile und Nachteile.

Bleiben wir bei den Vorteilen.

Markovics: Die ja gleichzeitig auch die Nachteile sind: Eine bestimmte Richtung ist vorgegeben. Positiv formuliert muss man sich also nicht viel überlegen. Wobei: Ich bin kein Schauspieler, der viel überlegt. Ich muss die Biografie einer Figur nicht auswendig lernen. Das interessiert mich nicht. Wenn das Drehbuch gut geschrieben ist, dann reicht mir das vollkommen. Ich muss die Szene kennen, die Umstände. Aber dafür muss ich keine Tabelle über den Lebenslauf meiner Figur anfertigen.

Method-Acting, sprich: die totale Einfühlung in eine Figur, ist also nicht Ihre Sache?

Markovics: Wenn diese Methode jemandem Halt gibt, ist das absolut in Ordnung. Aber ich kann wenig damit anfangen. Alles was zu sehr nach Dogmatik klingt, macht mich skeptisch. Das kann das Spiel auch belasten. Mir ist es wichtig, dass eine Figur leicht und beweglich bleibt. Es ist ja schon schwer genug zu vergessen, dass man spielt.

Zuletzt haben Sie – im Kino und in der Oper – auch Regie geführt. Da ist es Ihre Aufgabe, den Rahmen für die Darsteller abzustecken.

Markovics: Als Regisseur treffe ich bewusste Entscheidungen – und ich weiß auch, was ich will. Aber das heißt nicht, dass ich es auch in Worte fassen kann. Ich weiß, was eine Szene auslösen soll, habe eine bewusste Vorstellung wie sie sich anfühlen soll. Aber es gibt keinen vorformulierten Plan, wie sich das erreichen lässt. Vielmehr bemühe ich mich darum, dem Zufall möglichst großen Raum zu lassen. Im Nachhinein, in Interviews zum Beispiel, lässt sich das dann intellektualisieren und jede Entscheidung erklären. Während der Arbeit aber geht es darum, mein Gefühl und das, was der Zufall anbietet, zur Deckung zu bringen.

Kehren wir zum „Wunder von Wörgl“ zurück. Das Wörgler Schwundgeld sorgte damals weltweit für Aufsehen.

Markovics: Mit einigen Adaptionen würde es das auch heute noch tun. Die Geschichte sollte eigentlich Lehrstoff sein. Auch weil sie vorführt, dass es durchaus Alternativen zur kapitalistischen Marktwirtschaft gab, die bewiesenermaßen funktionierten. Jedes Land hat seine Helden. Aber in Österreich und Deutschland ist der Begriff negativ besetzt. Dabei können nicht nur Feldherren oder Generäle heroische Figuren sein. Ein Erfinder wie Edison ist ein Held, ein Wissenschafter oder ein Dichter. Eine Gesellschaft braucht Vorbilder. Für mich ist Unterguggenberger ein Held. Eine Figur, die über sich und seine Zeit hinauswächst. Er erkannte die Notwendigkeit zu handeln. Und er hat gehandelt. Mitten in der Wirtschaftskrise hat er alles riskiert, seine Anstellung auf- und sein letztes Geld ausgegeben, weil er von einer Idee wirklich überzeugt war. Dabei war er, auf gut Wienerisch, ein Zniachtl. Aber auch ein Zniachtl kann zum Helden werden. Auch deshalb ist es wichtig, dass seine Geschichte erzählt wird: Sie hat uns heute noch viel zu sagen.

Das Gespräch führte Joachim Leitner