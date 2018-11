„50 Jahre Rebellion in den Alpen“: Doku über die Schürzenjäger

Innsbruck – Doku- und Konzertfilm zum Jubiläum einer Erfolgsband: „Schürzenjäger: Die Legende lebt – 50 Jahre Rebellion in den Alpen“ erzählt die Geschichte der Ausnahmekünstler aus dem Zillertal. Von damals bis heute. Die Sendung wird am Samstag, 17. November, um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

Vor rund 50 Jahren haben sich im Zillertal zwei Schulfreunde vorgenommen, gemeinsam Musik zu machen. Alfred Eberharter und Peter Steinlechner gründeten verschiedene Bands, bis daraus – nahezu zufällig – die „Zillertaler Schürzenjäger“ wurden. Die Erfolgsgeschichte gipfelte in den legendären Open Airs in Finkenberg, zu denen bis zu 100.000 Menschen ins Zillertal pilgerten. Im Jahr 2007 gingen die Schürzenjäger auf ihre „Danke“-Tour. Es sollte ihre letzte sein. Steinlechner verabschiedete sich, ließ das Showgeschäft komplett hinter sich und zog nach Kanada. 2011 fanden sich drei Musiker aus der Schürzenjäger-Original-Besetzung erneut zusammen und stiegen gemeinsam mit drei Neuzugängen wieder auf die Bühne.

Prominente Interviewpartner und Wegbegleiter

Peter Steinlechner, der in der aktuellen Bandbesetzung nicht mehr dabei ist, ist in einem ausführlichen Gespräch zu sehen. Prominente Interviewpartner wie Andreas Gabalier, Nik P., Hans Krankl, Wolfgang Ambros, Fred Jaklitsch (Seer), Bluespumpm-„Zappa“, Ski-Ass Stefan Eberharter und weitere Wegbegleiter sprechen über die Bedeutung der Band für die österreichische Musikszene. Bilder von den beeindruckenden Open Airs in Finkenberg, Interviews mit der Band und mit Fans runden die Doku ab.

Der zweite Sendungsteil ist eine klassische Volksrock-Show – mit den größten Hits und neuen Songs der Schürzenjäger. Zu hören sind Hits wie „Schürzenjägerzeit“, „Glory Hallelujah“, „Jodelautomat“, „Logo logo“, der „Zillertaler Hochzeitsmarsch“ und natürlich „Sierra Madre“. Aufgezeichnet wurde das Konzert in Bad Kleinkirchheim anschließend an das „Wenn die Musi spielt Open Air 2018“. (TT.com)