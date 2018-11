Eine Woche, 45 Mio. Klicks: Trailer zu Pokémon-Realverfilmung

Den 10. Mai sollten sich Pokémon-Fans ganz dick im Kalender anstreichen. An diesem Tag kommt die erste Realverfilmung in 3D rund um die bunten Monster in die Kinos. Der erste Vorgeschmack wurde auf YouTube in den ersten 48 Stunden bereits mehr als 24 Millionen Mal angesehen – mittlerweile sind es mehr als 45 Millionen. In der Hauptrolle: „Meisterdetektiv Pikachu“, dem in der Originalfassung Hollywood-Star Ryan Reynold seine Stimme leiht. Richtig gelesen, Pikachu kann sprechen. Und der Trailer hält noch andere Überraschungen bereit ...