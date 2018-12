Videohit: Gollum-Darsteller ringt als Theresa May um Brexit-Abkommen

London - Der als Gollum-Figur aus den „Herr der Ringe"-Filmen bekannte Schauspieler Andy Serkis (54) nimmt in einem Video die Brexit-Pläne der britischen Premierministerin Theresa May auf die Schippe. In dem Clip hält Serkis im blauen Kostüm mit grauer Perücke als Premierministerin einen inneren Dialog in krächzender Gollum-Stimme zwischen seinem guten und seinem bösen Ich. „Wir übernehmen wieder die Kontrolle!", sagt Gollum-May mit gierigem Blick. „Es schadet den Menschen, macht sie ärmer", argumentiert die andere Seite. „Aber ich habe es gefunden und verhandelt. Wir wollen es! Wir müssen es tun!", sagt wiederum die Gollum-May.

Der Clip endet mit einer Forderung nach einer Neuabstimmung durch die Bevölkerung. Das Video stammt von einer Firma, die zuvor Filme für die oppositionelle Labour-Partei gedreht hatte. Bei YouTube und Facebook ist das Video seit Sonntagnachmittag insgesamt knapp zwei Millionen Mal aufgerufen worden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Serkis in Gollum-Manier die Politik parodiert. Im Juli 2017 hatte der Schauspieler mit seiner Gollum-Stimme in der US-amerikanischen „Late Show" von Moderator Stephen Colbert Tweets von US-Präsident Donald Trump vorgelesen. (dpa)