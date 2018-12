Disney knackt die Sieben-Milliarden-Dollar-Marke

Los Angeles – Die Walt Disney Studios haben mit ihren Kinofilmen 2018 weltweit mehr als sieben Milliarden Dollar (6,15 Milliarden Euro) eingenommen. Damit ist die Sieben-Milliarden-Dollar-Marke erst zum zweiten Mal überhaupt geknackt worden: 2016 nahm das Studio – beziehungsweise die verschiedenen Studios, die sich der US-Entertainment-Gigant mit den Jahren einverleibt hat – 7,6 Milliarden Dollar ein. Diese Rekordmarke könnte Disney auch heuer noch erreichen: In der kommenden Woch­e startet mit „Mary Poppin­s’ Rückkehr“ ein weiterer potenzieller Blockbuster.

Von den acht erfolgreichsten Kinofilmen des Jahres kommen – laut Branchendienst Box Offic­e Mojo – vier aus dem Haus­e Disney: Die Marvel-Produktionen „Avengers: Infinit­y War“ und „Black Panther“ liegen mit weltweiten Einnahmen von zwei bzw. 1,35 Milliarden US-Dollar an der Spitze der Jahrescharts. „Die Unglaublichen 2“, von Pixar für Disney produziert, liegt mit Einnahmen von rund 1,24 Milliarden auf Rang vier der lukrativsten Kinofilme. Mit „Ant-Man and the Wasp“ (622 Millionen Dollar) folgt auf Platz acht ein weiterer Marvel-Superheldenfilm.

Der Erfolgslauf des Studios dürfte auch 2019 nicht enden. Im Gegenteil. Zum einen öffnet das Studio gewissermaßen die eigene Trickkiste – und bringt Neuverfilmungen von „Dumbo“, „Aladdin“ und „Der König der Löwen“ in die Kinos.

Zum anderen steht mit „Avengers: Endgame“ die Fortsetzung von „Infinity War“ an. Mit „Captain Marvel“ wird zudem das Marvel Cinematic Universe um ein neues Kapitel erweitert. Ende 2019 kommt dann der neunte, noch namenlose „Star Wars“-Film in die Kinos – und auch die Hitfilme „Toy Story“ und „Die Eiskönigin“ werden im Laufe des Jahres fortgesetzt. (jole)