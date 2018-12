Super-Obama im Spiderversum

Innsbruck – Peter Parker alias Spider-Man ist tot. Mary Jane und ganz New York trauern. Sein Tod ist auch schlechtes Timing für den Teenager Mile­s. Er hat gerade seine eigenen Superkräfte entdeckt und sucht einen Lehrer.

Der neueste Spider-Man-Film ist nicht Teil der langen Reihe von Comic-Verfilmungen des letzten Jahrzehnts im Marvel Cinematic Universe. Es ist eine animierte Komödie, die mit viel Ironie und buntem Animations-Stil näher zur gedruckten Comic-Heft-Vorlage zurückkehrt.

Im Fall von Miles Morales ist das ein Ableger in der komplexen Superhelden-Welt, 2011 von Brian Michael Bendis geschrieben und von Sara Pichelli gezeichnet. Die Figur sei teilweise von Barack Obama inspiriert worden. Als Sohn eines afroamerikanischen Polizisten und einer puertoricanischen Krankenschwester kommt Miles gerad­e an eine neue, noble Schule und hätte eigentlich genug normale Teenager-Probleme. Doch wie heißt es so schön: „Aus großer Macht folgt große Verantwortung.“

Die Produzenten Phil Lord und Christopher Miller gaben schon ihrem „Lego Movie“ einen ganz eigenen Humor. Der animierte Spider-Man ist eine Team-Arbeit mit den drei Regisseuren Bob Persichett­i, Peter Ramsey und Rodney Rothman. Letzter schrieb zusammen mit Phil Lord das Drehbuch.

Die Story ist zum Bersten voll mit Nerd-Details. Die Hauptidee sind fünf alternative Spider-­Superhelden aus Parallel-Dimensionen – willkommen im multiplen Spider-Verse! Ein etwas abgehalfterter Peter B. Parker, eine Spider-Woman namens Gwen Stacey sind noch die Ernsthafteren. Doch es gibt auch noch Spider-­Man Noir, einen schwarz-weißen Film-noir-Detective aus den 30ern, das japanische Anime-Mädchen Peni Parker aus der Zukunft und zuletzt Spider-Schweinchen, einen Cartoon-Charakter mit großem Holzhammer.

Die prominenten Synchronstimmen im Original reichen von Hailee Steinfeld, Zoë Kravitz, Mahershala Ali und Liev Schreiber bis hin zu Nicolas Cage als Spider-Man Noir. Sie alle helfen Miles, den Bösewicht Kingpin und die Wissenschafterin Doc Ock zu stoppen, und versuchen, in ihre jeweiligen Universen heimzukehren. Ihre Auftritt­e sind dabei mitunter im jeweils passenden Animations-Stil, von Anime bis Cartoon, gehalten. Zwischendurch vermitteln Sprechblasen und Kästchen ein echtes Comicbuch-­Feeling. Diese Verrücktheit und Ironie tut dem animierten Superhelden-­Film gut und macht ihn auch für erwachsene Nicht-Fans zu einem überaus witzigen und kurzweiligen Animations-Ausflug. (maw)