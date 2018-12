Die TV-Kracher rund um Silvester: Klassisch, witzig, musikalisch

__________________________________________________

- Silvester, Montag

Es gibt sie, diese Fixpunkte im Silvesterprogramm. Und da gehören Butler James, Miss Sophie, viel Alkohol und ein Tigerfell definitiv dazu. Die Rede ist natürlich von Dinner For One, quasi ein Muss für jedermann. Der 18-minütige Sketch aus dem Jahr 1963 wird in seiner Originalfassung ganze 14 Mal ausgestrahlt, hinzu kommen acht Dialektversionen. Außerdem zeigt der NDR um 12.15 Uhr die einstündige Dokumentation "Glückwunsch, Miss Sophie — die Geschichte von Dinner for One".

"Dinner For One" läuft am 31.12. u.a. hier: 11.45 Uhr, NDR (auf Plattdeutsch)

15.35 Uhr, NDR

15.40 Uhr, ARD

17.05 Uhr, NDR

17.20 Uhr, WDR (Döner for one)

18 Uhr, WDR

18.40 Uhr, hr (Hessische Version)

18.45 Uhr, BR

19.10 Uhr, SRF 1

19.40 Uhr, NDR

23.20 Uhr, ORFeins

23.35 Uhr, NDR

0 Uhr, SRF 2 (Schweizer Version)

Zum guten Ton gehört hierzulande auch die Familie Sackbauer. Darum darf Ein echter Wiener geht nicht unter — Jahreswende (ORF eins, 22.15 Uhr) an keinem Silvesterabend fehlen. Hinzu gesellt sich traditionell seine Majestät Robert Heinrich I, der im Rahmen seiner drei Silvesteraudienzen heuer die scheidende Wiener Vize-Bürgermeisterin und Tatort-Kommissar Alex Prahl empfängt: Wir sind Kaiser gibt's um 20.15, 22 und 23.40 Uhr auf ORFeins.

Dürfen im Silvesterprogramm nicht fehlen: "Dinner for One", "Ein echter Wiener geht nicht unter" und "Wir sind Kaiser". - ORF

Vom Live-Countdown bis zu Live-Konzerten

Liveshows zum Jahreswechsel sind selten geworden, die Silvestershow (ehemals Silvesterstadl) gibt es immer noch. Über vier Stunden lang zelebrieren Jörg Pilawa und Francine Jordi den musikalischen Countdown bis Mitternacht. Mitunter sind Kristina Bach, The Rubettes und Tom Gaebel zu Gast in Linz (ARD, 20.15 Uhr)

Um 21.45 Uhr klinkt sich auch das ZDF mit der Konkurrenzveranstaltung Willkommen 2018 ein. Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel empfangen vor dem Brandenburger Tor nicht nur Hunderttausende Feierwütige, sondern auch hochkarätige Musikacts. Nico Santos, Kerstin Ott und die Village People (YMCA!) sind etwa am Start.

Und apropos Musik: Damit versorgen uns auch VOX und 3SAT — und das quasi rund um die Uhr. Ab 6 Uhr früh sendet VOX diverse Ausgaben der Dokureihe 100 Songs, die die Welt bewegten und führt uns so im 1-2-Stunden-Rhythmus durch die Musikgeschichte. Themen sind unter anderem: die erfolgreichsten Hits über Nacht, die sagenhaftesten Comebacks, und Hits verstorbener Stars und unvergessliche Live-Momente.

Live Momente. Diese beschert und heuer einmal mehr auch 3SAT reichlich. Wie jedes Jahr heißt es hier "Pop around the clock" - zu Deutsch: 24 Sunden lang Live-Konzerte. Besonderen Stellenwert haben die Erstausstrahlungen von Herbert Grönemeyer (Tumult), die Rolling Stones mit ihrem Gig von ihrer No Security Tour und dem Grammy-Salut Elton John & Friends. Ansonsten auf der Gästeliste vertreten sind Lions Head, Evanescence, Sam Smith, Jennifer Rostock, Bryan Adams, Take That, die Guns'n'Roses und viele mehr.

Bully, Mr. Bean und Männer, die blank ziehen

Spektakuläre Filmpremieren oder Blockbuster sucht man im Silvesterprogramm eher vergebens, allen voran bei PRO7 lautet die Devise: Man muss das Rad nicht neu erfinden. Darum gibt es zur Primetime wie gewohnt die großen Publikumserfolge von Michael "Bully" Herbig: Der Schuh des Manitu und im Anschluss (T)Raumschiff Surprise. Das "richtige" Traumschiff sticht hingegen um 20.15 Uhr auf ORF2 in See — ein letztes Mal mit Kapitän Sascha Hehn. Das Ziel diesmal: Japan.

Wer den Silvesterabend lieber mit dem schusseligen Mr. Bean verbringen möchte, wird bei SUPER RTL fündig: Der weltfremde Tollpatsch ist ab 20.15 Uhr in acht Folgen der Kult-Comedy zu sehen.

Eine echte Rarität gibt es hingegen um 20.15 Uhr auf ARTE zu sehen. Der 1997 für diverse Oscars nominierte Streifen Ganz oder gar nicht erzählt die Geschichte von sechs Briten, die in ihrer finanziellen Not auf die Idee kommen, fortan als Stripper ihr Geld zu verdienen. Das "moderne" Pendant dazu zeigt RTL in Form des filmgewordenen Jungesellinenabschieds Magic Mike bereits im Nachmittagsprogramm (16.45 Uhr). Zuvor darf sich auch das männliche Publikum auf die Free-TV-Premieren von Männertag (11.15 Uhr), Halbe Brüder (12.55 Uhr) und Macho Man (15 Uhr) freuen. "Härtere Kost" serviert PULS4 abends zur besten Sendezeit mit Rambo I-III.

- Neujahr, Dienstag

Am Neujahrstag kommen dann auch mal die Kleinsten auf ihre Kosten. ORFeins führt mit Ein Schweinchen Namens Babe und der Realverfilmung von 101 Dalmatiner durch den Vormittag. SAT1 setzt wiederum auf die Animationshits Ab durch die Hecke (14.50 Uhr), Ice Age 2 (16.25 Uhr) und Zoomania (20.15 Uhr).

Auf die Neujahrsansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen (ORFeins, 19.47 Uhr) folgt Legend of Tarzan. Der Abenteuerfilm aus dem Jahr 2016 erzählt die Geschichte des Disney-Helden weiter. Im Anschluss (22.05 Uhr) übernimmt Quentin Tarantino mit The Hateful Eight das Zepter.

Ein wahres Staraufgebot hat ATV mit der kultigen Liebeskomödie Happy New Year in petto. In New York bereiten sich Hollywood-Granden wie Robert de Niro, Michelle Pfeifer, Halle Berry oder Jessica Biel auf den Jahreswechsel vor. Und wenn schon von Kult die Rede ist, dürfen auch Dirty Dancing (14.10 Uhr) und Pretty Woman (16.35 Uhr) auf RTL nicht fehlen.