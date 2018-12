Bavaria Filmstudios: Los Angeles im Isartal

München – Im Herbst 1919 ließ der bayerische Bewegtbildpionier Peter Ostermayr für seine am 1. Jänner des Jahres aus der Taufe gehobene Münchner Lichtspielkunst, kurz: MLK oder eben Emelka, in Grünwald ein Filmstudio bauen: ein Atelier aus Glas. Das fiel zwar später einem Hagelschauer zum Opfer, auf seinen Fundamenten steht aber heute noch das Studio 1 der Bavaria. Diesen Namen trägt das Unternehmen allerdings erst seit 1932. Als die Umrüstung auf den Tonfilm Ostermayr in den Konkurs trieb – und Wilhelm Kraus die Geschäfte fortführte.

Ostermayr drehte beschauliche Heimatfilme: älplerische Epen mit viel Bergglühen. Sein Bruder Franz, der sich als Regisseur Osten nannte, hingegen reicherte das Kino Münchner Machart mit Exotik an. 1925 etwa drehte er die Schmonzette „Das Leuchten Asiens“. Film verstanden beide weniger als hochtrabende Kunst, sondern als einträgliches Gewerbe.

Billy Wilders „Eins, zwei, drei“. - imago stock&people

Die neuen Studios weckten bald auch internationales Interesse: 1925 zog es Alfred Hitchcock zeitweilig an die Isar. Zwei Filme drehte der spätere „Master of Suspense“ hier. „Irrgarten der Leidenschaft“ vornehmlich im Studio. Sein – verschollener – „Bergadler“ führte Hitchcock auch in die Ötztaler Berge.

Als „Los Angeles im Isartal“ waren die Studios selbst in Übersee beliebt – bis die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Die Reichsregierung hielt die Studios klein. „Man wollte keine Konkurrenz zur Berliner Ufa“, erklärt Filmhistoriker Rolf Aurich.

Mit den um sieben Jahre älteren Studios in Babelsberg rang die Bavaria seit ihrer Gründung um die Gunst des Publikums. Heute verbindet man internationale Großproduktionen eher mit den Berliner Studios. In München wird vornehmlich fürs TV produziert.

Das war nicht immer so: In den 1960er- und 70er-Jahren nutzten US-Profis wie John Sturges („Gesprengte Ketten“) und Autorenfilmer wie Rainer Werner Fassbinder („Despair“) die Studios. Stanley Kubrick war bereits für „Wege zum Ruhm“ (1957) da, Billy Wilder drehte „Eins, zwei, drei“ (1961)und „Fedora“ (1978) in München, Ingmar Bergman „Das Schlangenei“ (1977).

1979 pflanzte Wolfgang Petersen ein massives U-Boot ins Studiogelände. „Das Boot“ wurde zum Welterfolg – das dazugehörige Modell zum Publikumsmagnet. Die „Bavaria-Filmstadt“ lockt nach wie vor rund 250.000 Besucher jährlich an. Inzwischen wird „Das Boot“ als Serie weitererzählt – Staffel zwei ist in Arbeit.

Die Zukunft des Unternehmens soll aber nicht nur in der Serie liegen, betont Bavaria-Geschäftsführer Achim Rohnke. Das Kinogeschäft habe zuletzt weniger Gewicht gehabt. „Sicher ist dies auch einer Fehleinschätzung der Vergangenheit geschuldet. Kino kann man nicht nebenbei machen“, sagt Rohnke. Die Entwicklung und Finanzierung von Kinofilmen folge aber „ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten“. Deshalb will man sich künftig neu ausrichten: „Mittelfristig streben wir jährlich ein bis zwei Kinoeigenproduktionen an“, verspricht der Studiochef. Davor aber soll der 100. Geburtstag gefeiert werden: Die große Jubiläumsausstellung „Eine Reise durch hundert bewegte Jahre“ wird im März 2019 eröffnet. (jole, APA, dpa)