Generalüberholung: Heidi Klum erstmals allein in „Topmodel“-Jury

Im Februar geht „Germany‘s Next Topmodel“ bereits in die 14. Staffel. Zeit, mal wieder kräftig am Konzept zu feilen, scheinen sich die Macher zu denken. So sitzt Heidi Klum fortan als einzige fest in der Jury - mit diversen prominenten Gastjuroren.