Intrigen und Irrsinn: Machtspiele im Schlafzimmer

Von Peter Angerer

Innsbruck – Tiere spielen in den Filmen des griechischen Regisseurs Yorgos Lanthimos eine große Rolle. In „The Lobster“ (2016) treffen sich Menschen in einem Hotel und es bleiben ihnen genau 45 Tage, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Andernfalls verwandeln sie sich in das Tier ihrer Wahl.

In seinem aktuellen Film „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ werden zwar auch Hummer geknackt und verspachtelt, doch die Geschichte beginnt mit üppiger Fauna etwa um 1710 am Hof von Queen Anne (Olivia Colman). In ihrem Gemach hoppeln 17 Kaninchen, jedes von ihnen steht für eine ihrer Schwangerschaften, die meist mit Früh- oder Totgeburten geendet haben; Kinder, die das Licht der Welt erblickten, wurden bald Opfer der Pocken. Diese Tragödien zehren an der Konstitution der Königin. Sie wird von der Gicht geplagt, ein Bein droht zu verfaulen.

Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz) schiebt sie im Rollstuhl durch die Schlossgänge, während sich die Höflinge im Park bei Entenrennen amüsieren. Ohne große Begeisterung schlüpft die Hofdame hin und wieder unter die Bettdecke, um die Monarchin mit ihrer Zunge in das Reich der Sinne zu entführen. Nebenbei muss die Hofdame die Buchhaltung des eben vereinigten Königreichs erledigen, während ihr Ehemann Lord Marlborough (Mark Gatiss) die britischen Streitkräfte im Spanischen Erbfolgekrieg gegen Frankreich anführt. Da trifft es sich günstig, dass mit Abigai­l Hill (Emma Stone) eine verarmte Cousine auftaucht, um sich am Hof einen Platz an der Sonn­e zu erobern. Abigail übernimmt ohne Abscheu zuerst die erotischen Frondienste, demonstriert auch Zuneigung zu den pelzigen „Kindern“ der Königin, obwohl sie eher zur Tierquälerei neigt. Aber die ehrgeizige Kammerzofe will nach oben, schreckt für einen Adelstitel und eine königliche Rente weder vor Mordkomplott und noch Spionage für politische Gegner zurück. Und in einer Welt, die von den auf der großen Bühne agierenden Figuren Verstellung und Selbstverleugnung fordert, müssen jene gewinnen, die keine Moral kennen.

Es ist eines der großen Vergnügungen in diesem Film, der über die Handlungen nicht urteilt, wie Emma Stone ihr biederes „La La Land“-Image ablegt und genussvoll auf die Seite des Bösen wechselt. Ihre Abigail wurde als Minderjährige von ihrem Vater beim Kartenspiel an einen Deutschen verloren, seither kennt sie jeden Kniff für sexuelle Dienstleistungen. Rachel Weisz und Olivia Colman spielten bereits in „The Lobster“ mit. Für ihre beherzt komische Gratwanderung zwischen Lust und Schmerz gewann Colman unlängst einen Golden Globe.

Die Gattung des Kostümfilms lässt sich nach Meister­werken wie Stanley Kubricks „Barry Lyndon“ oder Stephe­n Frears’ „Gefährliche Liebschaften“ natürlich nicht mehr neu erfinden, weshalb sich Yorgos Lanthimos in Interviews und mit Zitaten ausdrücklich auf diese Vorbilder bezieht.

Bei der Rekonstruktion des beginnenden 18. Jahrhunderts entfaltet Lanthimos ein­e ähnliche Pracht wie Kubric­k, der satirische Blick auf die politischen und privaten Machtspiele im Schlafzimmer und im Parlament war schon bei Frears zu finden. Durch den häufigen Gebrauch einer Fisheye-Optik, die ein 180-Grad-Panorama der Wirklichkeit zum Preis der Verzerrung ermöglicht, dokumentiert Lanthimos auch sein­e Erzählhaltung. Fast alles ist erfunden, aber alles könnte sich so zugetragen haben.