Illustrationen von Andrew DeGraff: Wo Sternenkrieger getrennte Wege gehen

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Spielfilme entstehen in Studios oder „on location“. Sie sind in einer Welt angesiedelt, die der Wirklichkeit ähnelt. Oder sie spielen in einem imaginierten Irgendwo. Manche behaupten Realismus. Andere feiern die Fantastik. Im Grunde baut sich jeder Film seine eigene Welt. Neuerdings – das zeigen die Superhelden-Filme der Marvel-Reihe – lassen sich ganze Universen zimmern. Was nichts daran ändert, dass die Filmwelt für die Dauer eines Films zur Welt an sich wird: Sie muss funktionieren. Tut sie es nicht, zerfällt auch der Film.

Der US-amerikanische Illustrator Andrew DeGraff ist tief in verschiedenste Filmwelten eingedrungen. Mit feinem Strich und viel, sehr viel Liebe zum Detail hat er sie kartografiert – und dabei auch die Wege nachvollzogen, die mancher Held bis zum Abspann gehen muss. Zugegeben: Der Untertitel seines Atlanten „Cinemaps“ trägt etwas dick auf. Ob das Buch tatsächlich „die 35 großartigsten Filme aller Zeiten“ versammelt, darf bezweifelt werden. Wenn man aber davon absieht, dass es bis auf „Zwei glorreiche Halunken“ und „Die Ritter der Kokosnuss“ nur US-amerikanische Produktionen ins Buch schafften – und „Citizen Kane“, „Der Pate“ und „2001 – Odyssee im Weltraum“ trotzdem fehlen –, ist das Studium von DeGraffs Gouache-Arbeiten äußerst aufschlussreich: Wann und wo trennen sich die Sternenkrieger auf dem Todesstern im ersten „Star Wars“-Film? Wie weit ist der Strand der Insel Amity, die ein „Weißer Hai“ ins Visier nimmt, vom Krankenhaus entfernt?

Gerade wenn es um die Darstellung fantastischer Orte geht – auch Amity ist eine lose an Martha’s Vineyard orientierte Kopfgeburt –, gelingen DeGraff grafische Kabinettstücke: „Mittelerde“ aus der „Der Herr der Ringe“-Trilogie etwa erlaubt eine Ahnung der Distanzen, die sich zwischen den Türmen von Saruman und Sauron auftun. Und DeGraffs Darstellung von Florin und Guilder – aus dem hinreißenden „Die Braut des Prinzen“ – zeigt recht deutlich, wie einfach sich der Feuersumpf und seine RVAGs (Ratten von außergewöhnlicher Größe) umgehen lassen.

Begleitet werden Andrew DeGraffs Bilder – manches Original befindet sich mittlerweile im Besitz von Hollywoods Hautevolee – von kundigen Essays des Filmhistorikers A. D. Jameson. Auch der wartet mit bisweilen überraschenden Erkenntnissen auf: Dass Alfred Hitchcocks „Der unsichtbare Dritte“ Pate für vieles stand, was wenig später als James Bond zur Marke wurde und in Serie ging, ist nicht neu. Der kluge Hinweis darauf allerdings, dass der einzige Topagent in dem Film eine Topagentin – und 007s großes Vorbild folglich eine Frau ist, dürfte manch vorgestrigem Macho, den die Möglichkeit einer Frau Bond so furchtbar kränkt, ordentlich vor den Kopf stoßen. Auch das muss einem schmucken Bilderbuch erst einmal gelingen.

Filmbuch Andrew DeGraff, A.D. Jameson: Cinemaps. Heyne Encore, 160 Seiten, 30,60 Euro.