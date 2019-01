Beautiful Boy: Die vielen Tode bei der Glückssuche

Innsbruck – Filme, die mit realistischen Bildern von Drogensüchtigen und deren Bewältigung des Alltags aus Schmerzen, Beschaffungskriminalität und Straßenstrich erzählen, stoßen nur auf begrenztes Publikumsinteresse.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Der belgische Regisseur Felix van Groeningen, der mit drastischen Bildern in Filmen wie „Die Beschissenheit der Dinge“ (2010) oder „The Broken Circle“ (2013) berühmt wurde, nutzt deshalb für sein US-Kinodebüt „Beautiful Boy“ die indirekte Erzählweise und als Vorlage zwei Bestseller. 2008 veröffentlichte David Sheff das gleichnamige Buch über „die Reise eines Vaters durch die Drogensucht seines Sohnes“. Unter dem Titel „Tweak“ schrieb Nic Sheff über seine Erfahrungen mit Methamphetaminen.

Die Sheffs entsprechen nicht gerade dem Klischee zerrütteter Verhältnisse, die Drogenkarrieren begünstigen. David Sheff (Steve Carell) ist in zweiter Ehe mit der Künstlerin Karen Barbour (Maura Tierney) verheiratet. Die beiden gemeinsamen Kinder vergöttern ihren älteren Stiefbruder Nic (Timothée Chalamet), um den sich soeben mehrere Hochschulen reißen. Doch David sind kleine Veränderungen im Verhalten des hochbegabten Sohnes aufgefallen. In solchen Fällen kann ein Vater-Sohn-Gespräch Klarheit schaffen. Für Nic ist schon ein gemeinsam gerauchter Joint die perfekte Demonstration von Vertrautheit, was einen konservativen Vater in Bedrängnis bringen könnte. David möchte nicht als Heuchler erscheinen, schließlich ist er als Reporter eine Legende. Er hat für die großen Magazine wie Rolling Stone alle Rockstars interviewt. Über dem Schreibtisch hängt seine Geschichte über Steve Jobs. Den kleinen Nic hat er mit John Lennons Song „Beautiful Boy“ in den Schlaf gesungen, schließlich wurde der 24-Jährige mit einem der letzten Lennon/Ono-Interviews 1980 bekannt. Also kann ein Zug nicht schaden. Doch es dauert nicht lange und Nic sagt zu ihm „Fuck you!“. Der 18-Jährige ist längst bei Crystal Meth angekommen. Es ist die billigste und zugleich verheerendste Droge, die auf den Straßen zu erhalten ist.

Als Nic statt auf dem Berkeley-Campus erstmals an der Schwelle des Todes steht, kann ihn David zu einer Therapie überreden. Entzugskliniken – es sind nicht einmal die besten – nehmen für das berühmte 28-Tage-Programm 40.000 Dollar für Gruppensitzungen mit Geständnissen und Gebeten. Die schmerzhafte Arbeit beginnt erst nach dieser Therapie. Der Körper hat das Schlimmste überstanden, allerdings hat sich die Pharmaindustrie längst in vielen US-Badezimmerschränken mit Morphium, das Ärzte als Schmerzmittel verschreiben, eingenistet und die Initiierten wissen, sich einen feinen Cocktail zu mixen. Damit drückt Nic den Resetknopf, der Eingang zur Hölle steht schon wieder in hellen Flammen.

Felix van Groeningen zeigt Nic nur einmal, wie er mit toten Augen als Zombie auf einer Straße herumirrt. Die dunkle Metapher vom „großen schwazen Loch” genügt Timothée Chalamet, der als jugendlicher Verführer in „Call Me By Your Name“ zum Star geworden ist, um die Abgründe eines Süchtigen, der einen Moment des Glücks ersehnt, darzustellen.

In einer der bemerkenswertesten Szenen trifft David auf der Suche nach seinem Sohn auf dem Drogenstrich ein Mädchen, dem Sucht und Verwahrlosung anzusehen ist. David will ihr ein Essen spendieren. Die Freundlichkeit ängstigt das Mädchen mehr als ein brutaler Freier.

Plötzlich sieht der verzweifelte Vater das schreckliche Ausmaß dieser amerikanischen Tragödie. (p. a.)