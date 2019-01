Missbrauchsvorwürfe gegen Bryan Singer: Nominierung zurückgezogen

Los Angeles – Nach Missbrauchsvorwürfen gegen Regisseur Bryan Singer (53) ist der Film „Bohemian Rhapsody“ von der Nominiertenliste des diesjährigen schwul-lesbischen Filmpreises GLAAD gestrichen worden. In der Zeitschrift Variety erklärte die Non-Profit-Organisation Gay and Lesbian Alliance Against Defiance (GLAAD): „Der in dieser Woche erschienene Bericht in The Atlantic, der das unbeschreibliche Leid von jungen Männern und Teenager-Jungen dokumentiert, haben eine Realität ans Tageslicht gebracht, die nicht ignoriert oder stillschweigend honoriert werden darf.“

Singer hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, bei denen es um Sex mit Minderjährigen geht. Bei den GLAAD-Awards werden nach eigener Darstellung Medien honoriert, die die LGBTQ-Gemeinschaft auf faire, korrekte und inklusive Weise darstellen. LGBTQ ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, Transgender und queer. Die Nominierten für die 30. GLAAD-Awards in Los Angeles und New York sollten am Freitag (Ortszeit) auf Facebook bekanntgegeben werden. „Bohemian Rhapsody“ war laut Variety bereits für die Kategorie „Herausragender Film“ gesetzt. (dpa)