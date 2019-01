Dschungelcamp: Töpperwien, Yotta und Kiriasis fliegen vor Finale raus

Berlin – Ex-“Bachelor“-Kandidatin Evelyn Burdecki, Schauspieler Felix van Deventer („GZSZ“) und Schlagersänger Peter Orloff stehen im Finale der RTL-Dschungelshow. Die drei Kandidaten erhielten am Freitagabend beim Voting der TV-Zuschauer die meisten Stimmen. In der letzten Ausgabe der Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ können sie am Samstagabend noch auf die Krone und 100.000 Euro hoffen.

Töpperwien, bekannt geworden als Currywurst-Truck-Unternehmer in der Vox-Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“, wurde in der Sendung am Freitagabend gleich zu Beginn verkündet, dass er beim Voting am Vortag die wenigsten Zuschauerstimmen erhalten hatte und er seine Sachen packen muss. Wegen Serverproblemen sei am Abend zuvor keine Auswertung des Telefonvotings möglich gewesen, lautete die offizielle Begründung. Daher hatte zunächst kein Kandidat das Camp verlassen.

Nach der Verkündung gab sich Töpperwien erleichtert: „Toll“, lautete sein Kommentar - und die Aufforderung an seine bisherigen Konkurrenten: „Nun freut euch doch mal, Leute.“ Zur aktuellen Dschungelprüfung waren sie noch zu sechst angetreten: Im „Schwingerclub“ galt es, sich an der Liane zu schwingen und im See schwimmende Sterne mit dem eigenen Körpergewicht zu zerteilen. Peter blieb wegen verletzter Hände im Wasser und brachte die Sterne in Position.

Bei der Abstimmung am Freitag bekamen Motivationscoach Yotta sowie Bob-Olympiasiegerin Kiriasis die wenigsten Stimmen. Angetreten waren zwei Wochen zuvor zum Start der Staffel zwölf Teilnehmer. (dpa)