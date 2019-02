Letztes Update am Mo, 11.02.2019 19:20

Berlinale: Kinos fordern Ausschluss von Netflix-Film aus Bewerb

In einem Brief an Festivaldirektor Dieter Kosslick heißt es: „Wir fordern, den Beitrag (Isabel Coixets Drama „Elisa y Marcela“, Anm.) außer Konkurrenz zu zeigen.“ 160 Kinobetreiber haben den Aufruf unterschrieben.