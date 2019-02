Silberstadt im Fernsehen: Wenn Schwaz ganz weiß ist

Von Angela Dähling

Schwaz – Wie spricht man „Schwaz“ korrekt aus? Und was und wen gibt es in der Silberstadt Besonderes zu entdecke­n? Diesen Fragen geht Moderatorin Conn­y Bürgler mit Charme und Humor in „Heimatleuchten: Conn­y siacht Schwaz – Tirol amol ånders“ nach.

Frisch genesen: Traudl Hecher mit Tochter Lizz im Publikum. - Dähling

Zu sehen ist die Sendung morgen Freitag ab 20.15 Uhr auf Servus TV – mit großartigen aktuellen Landschaftsbildern vom tiefverschneiten Kellerjoch und interessanten Menschen. Darunter die Kinder der Olympiamedaillengewinnerin Traudl Hecher, Lizz und Stephan Görgl, die mit Conny am Schwazer Hausberg Schwünge in den Schnee ziehen und im Hecherhaus einkehren. Auch das Biohotel Grafenast, das vor 111 Jahren als kleine Rodelhütte Eröffnung feierte und die Schwazer Brotspezialität „Migala“ der Bäckerei Hueber werden in den Fokus gerückt. Trompetenbauer Franz Hackl und sein gleichnamiger Sohn erzählen ebenso nette Anekdoten wie die über 90-jährige Berta Teissl, die 25 Jahre lang in Heimarbeit für die Firma Geiger mit 70 anderen Frauen tätig war. Als echtes Schwazer Original fehlt auch Pferde­bauer Hubert Kirchmair nicht. Er zeigt unter der Regie von Manfred Corrine (er inszenierte auch die bekannte Doku „Der Silberberg“), wie man mit 2 PS und Manneskraft 1000 kg schwere Baumstämme aus dem tiefverschneiten Wald transportiert. Musikalische Einlagen liefern Julia Spieß und ihre Freunde sowie die Stammtischsänger aus Breitenbach. Sie alle wurden Dienstag von Servus-TV ins SZentrum zur Vorpremiere geladen, die mit großem Applaus belohnt wurde. Fazit: sehr sehenswert, unbedingt anschauen!

Julia Spieß (2. v. l.) und ihre musikalischen Freunde spielten erst im Film und dann nach der Vorpremiere noch live ein Ständchen.Fotos: Dähling - Dähling