Die Macht aus der zweiten Reihe

Von Marian Wilhelm

Innsbruck – Einen Zwischenstopp vor der Oscar-Nacht am nächsten Sonntag legte Regisseur Adam McKay in der vergangenen Woche auf dem roten Teppich der Berlinale ein. Mit dabei auch Hauptdarsteller Christian Bale, der sich in McKays für acht Oscars nominiertem Film „Vice“ eindrucksvoll in den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney verwandelt. „Die Versuchung, komplett zu scheitern, war verlockend“, erklärte Bale bei seinem Berlinale-Auftritt. Einen Golden Globe hat ihm die Herausforderung bereits eingebracht. Nun könnte sein zweiter Oscar folgen.

Adam McKay, als langjähriger Autor von „Saturday Night Live“ politikgeschult, hat sich mit „Vice“ tief ins Herz der amerikanischen Post-Demokratie begeben. Er legt die Charakterstudie eines Machtmenschen vor, die bei allem Sarkasmus auch tragische Momente hat. „Vice“ führt von Cheneys Anfängen in den Nixon-Jahren bis in die Bush-­junior-Ära, als deren ideologischer Strippenzieher Cheney galt.

Cheneys Werdegang ist reich an Volten und Wendungen, die so auch einem Stück William Shakespeares entnommen sein könnten – vom transplantierten Herz bis zu seinen Töchtern. Eine tritt in die stockkonservativen Fußstapfen des Vaters, die ander­e liebt eine Frau.

McKay, der als Regisseur und als Drehbuchautor Chancen auf den Oscar hat, nimmt diese Geschenke geschickt an und versenkt sie in einem Bad beißender Ironie. In einer genialen Szene ersetzt er den Dialog zwischen Cheney und seiner Frau (Amy Adams) durch den aus „Richard III.“.

Die Montage des Films ist wild, aber durchwegs durchdacht. „Vice“ ist gewissermaßen die unterhaltsam-überdrehte Variante der aktuell viel diskutierten Doku-Spielfilm-Hybride. Die kritische Haltung ist dem Film dabei in jeder Sekunde anzumerken. Diese Methode leitete McKay schon bei seiner auf einem Sachbuch basierenden schwarzen Komödie „The Big Short“ über die Machenschaften der Finanz-Elit­e.

Diesmal erzählt er weniger von Märkten, sondern von Menschen und von den moralischen Abgründen der Macht. „Vice“ ist eine genial geschnittene, bitterböse Farce, die wohl mehr über die Untiefen des Politischen sagt als so mancher bierernste Polit-Film.