Oscar-Stimmzettel werden ausgezählt, Queen rockt Show

Los Angeles — „Roma", „Green Book" oder „Bohemian Rhapsody"? Die Wahl der diesjährigen Oscar-Gewinner ist gelaufen, nur kennt noch niemand den Ausgang der Abstimmung. Bis zum Dienstagabend (Ortszeit) mussten die Stimmzettel der rund 8000 Oscar-Juroren bei der Filmakademie in Beverly Hills eingetroffen sein. Spätere Einsendungen wollte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences nicht mehr berücksichtigen.

Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers werden nun die Stimmen auszählen. Die streng gehüteten Ergebnisse in 24 Kategorien werden am kommenden Sonntag in verschlossenen Umschlägen direkt zur Preis-Gala gebracht. Die Trophäen werden in der Nacht auf Montag (MEZ) in Los Anegels verliehen.

Das Schwarz-Weiß-Drama „Roma" des mexikanischen Oscar-Preisträgers Alfonso Cuaron und die Historien-Groteske „The Favourite — Intrigen und Irrsinn" des Griechen Yorgos Lanthimos sind mit je zehn Nominierungen die diesjährigen Oscar-Favoriten.

Auf einen Gastgeber wird heuer zum ersten Mal seit 1989 verzichtet. Komiker Kevin Hart war nach einer Kontroverse um frühere schwulenfeindliche Bemerkungen im Dezember abgesprungen. Bis zuletzt wurde über einen Nachfolger spekuliert. Der fand sich nicht, jetzt sollen Star-Präsentatoren die Lücke füllen. Die Liste ist lang: Charlize Theron, Javier Bardem und Daniel Craig, Brie Larson, Jennifer Lopez, Frances McDormand, Gary Oldman, Amy Poehler und Sam Rockwell gehören zu der Star Riege auf der Bühne. Auch Michael B. Jordan, Michael Keaton, Helen Mirren, John Mulaney, Tyler Perry, Pharrell Williams, Krysten Ritter, Paul Rudd und Michelle Yeoh werden auf der Bühne eine Rolle spielen.

Seit Montag ist bekannt, wer die Gala eröffnen wird: Queen werden die Oscars rocken. Weitere Details zum Auftritt sind noch nicht bekannt. (dpa, TT.com)