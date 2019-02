“Der verlorene Sohn“: Die absurde Welt der erzkonservativen USA

Von Marian Wilhelm

Innsbruck – „Ich stelle mir vor, dass Gott und der Teufel eine Wette wegen mir laufen haben.“ Pastorensohn Jared stammt aus Arkansas im Bibel-Gürtel der USA. Als er seine Homosexualität entdeckt, ist er nur allzu bereit, sich gegen seine Orientierung zu wehren. Er weiß genau, dass sein Vater einen schwulen Sohn nie akzeptieren würde. Als er geoutet wird, verpflichtet ihn sein Vater zu einer 12-tägigen, so genannten „Gay Conversion Therapy“, mit dem zynischen Namen „Love in Action“. Hier soll die homosexuelle Orientierung in Gruppenübungen ausgemerzt und der Mann in ihm „wiederhergestellt“ werden (eine Referenz auf die gerade heiß diskutierte „toxische Männlichkeit“).

Das scheint in den erzchristlichen Teilen der USA eine weit verbreitete Praxis zu sein. 77.000 Amerikaner seien durch eine Conversion Therapy gegangen, berichtet der Film im Abspann.

„Boy Erased“ ist ein Themenfilm, basierend auf den autobiografischen Memoiren von Garrard Conley. Starker Tobak, aus dem Regisseur Joel Edgerton (selbst in der Rolle des Pseudo-Therapeuten im Film) ein einfühlsames Drama herausarbeitet. Der Film bietet auf Basis eines einfach gestrickten Drehbuchs politisch engagierten Inhalt, gerade in den Rückblenden aus dem Quasi-Gefängnis. Abseits der absurden Strenge der fundamentalistischen Moral hat Jared zwei intime Begegnungen, eine zärtlich-positive und eine gegen seinen Willen. Hier hebt sich auch die konkret reale Vorlage von einer holzschnittartigen Parabel ab und wird persönlich.

Die Glaubwürdigkeit dieser weit entfernten Lebenswelten verdankt der Film aber auch seinen überdurchschnittlich guten Darstellern. In der Hauptrolle brilliert Lucas Hedges, ein Newcomer-Star des ambitionierten US-Kinos. Zuletzt überzeugte er in „Ben is Back“ an der Seite von Julia Roberts und im Oscar-prämierten „Manchester By the Sea“. Er scheint sich auf problematische Familiendramen zu spezialisieren. In „Boy Erased“ trägt Lucas Hedges den gesamten Film eindrucksvoll ohne falsche Zwischentöne, mit einer Mischung aus stoischem Ertragen und unterdrückter Wut.

Als konservative Südstaaten-Eltern an seiner Seite überzeugen Nicole Kidman und Russell Crowe, beide mit dickem Akzent und ohne Klischees. Der Vater ist kein harter, gewalttätiger Knochen. Aber er ist in seiner christlichen Moral gefangen und sieht seinen einzigen Stammhalter verloren. Aus seiner Perspektive ist auch der biblische deutsche Verleihtitel „Der verlorene Sohn“ zu sehen. Nicole Kidman begleitet ihren Sohn zur Therapie und muss sich bald selbst ihrer Rolle als Frau im konservativen Familiengefüge stellen. Hier lässt das Drehbuch spannende Fragen links liegen, um sich auf seine Hauptfigur zu konzentrieren.