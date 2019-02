Joel Edgerton: „All meine Ängste basierten auf solchen Heimen“

London – Der Australier Joel Edgerton stellt sich in „Der verlorene Sohn“, gleich in mehrfacher Funktion vor: als Regisseur, Drehbuchautor, Koproduzent und Hauptdarsteller. An seiner Seite agieren Topstars wie Nicole Kidman und Russell Crowe sowie Jungtalent Lucas Hedges – bereits für „Manchester By The Sea“ oscarnominiert –, welcher für seine Leistung in „Der verlorene Sohn“ zuletzt eine Golden-Globe-Nominierung erhielt.

Der deutsche Titel „Der verlorene Sohn“ klingt nach Bibel, der Originaltitel „Boy Erased“ beschreibt eher die Hölle. Nämlich das Martyrium eines Jugendlichen in einer amerikanischen Kleinstadt. Der Junge wird von seinen Eltern, der Vater ist Baptisten-Prediger, wegen seiner homosexuellen Veranlagung zwecks „Umerziehungstherapie“ in eine geschlossene Anstalt gesteckt. Das Buch ist eine Autobiographie, geschrieben von Garrard Conley. Ein Interview mit Joel Edgerton im Londoner Hotel Corinthia.

Steckbrief Joel Edgerton: Schauspieler, Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmregisseur. Geboren am 23. Juni 1974 in Blacktown/Australien. Bekannt u. a. aus „Star Wars“ (2 und 3) und „Kinky Boots“.

Garrard Conley wurde Ihnen ein enger Mitarbeiter. Sie selbst sind heterosexuell. Was hat Sie an dieser Geschichte so fasziniert?

Joel Edgerton: Eine befreundete Produzentin hat mir das Buch in höchsten Tönen empfohlen, und nachdem ich zu lesen begonnen hatte, konnte ich kaum mehr aufhören.

Joel Edgerton spielt die Rolle von Therapeut Victor Sykes. - Kyle Kaplan

Warum war das Buch so fesselnd?

Edgerton: Seit jeher hege ich eine Faszination für geschlossene Einrichtungen, Heime und Anstalten. Schon in meiner Kindheit basierten all meine Ängste, all meine schlimmsten Träume, auf solchen Heimen, die für mich gleichbedeutend mit Horror waren. Deshalb zählt auch „Einer flog über das Kuckucksnest“ zu meinen Lieblingsfilmen.

Beim Toronto Film Festival: Edgerton, Nicole Kidman und Troye Sivan (v. l.). - Getty Images/Distefano

Garrard Conley landete im fundamentalistischen „Love In Action“-Zentrum. Haben sich bei der Lektüre Ihre Horror-Vorstellungen erfüllt?

Edgerton: Absolut. Bei „Love In Action“ sollten Homosexuelle in zwölf Schritten umgepolt werden, in einem Programm, das streng nach der Bibel ausgerichtet war. Ihre wirklichen sexuellen Empfindungen sollten ausradiert (im Englischen, siehe Buchtitel: erased, Anm.) werden. Die Therapie basierte darauf, dass man sich, so hat es Garrard Conley selbst ausgedrückt, dauernd schämen musste. Zudem musste man auch täglich ein moralisches Inventar über persönliche sexuelle Erfahrungen und Fantasien aufschreiben. Schuldgefühle sollten erzeugt werden. Dies habe nicht selten zu Selbstmordgedanken geführt. Ich habe mich beim Lesen in alle Phasen von Garrards Verzweiflung hineinversetzt und sehr mitgelitten.

Hatten Sie je eigene Erlebnisse, die diesen Erfahrungen nahekamen?

Edgerton: Einmal war ich als Kind bei einer Person untergebracht, die mich ziemlich ungut behandelte. Die Gefühle, die ich damals empfand, kamen mir beim Lesen wieder in Erinnerung. Doch mit dem, was Garrard Conley durchmachte, war das natürlich nicht zu vergleichen.

All das hätte ein Film voller Düsternis werden können. Wurde es aber nicht?

Edgerton: Weil ich urplötzlich einen anderen Aspekt erkannte, durch den Sinneswandel der Mutter, die ihren Sohn aus der Hölle rausholte. Das war der springende Punkt. Mir wurde schnell klar, wie wichtig die Familie und ihr Verhalten in solchen Situationen ist, damit es nicht wirklich zu „verlorenen Söhnen oder Töchtern“ kommt. Die Reaktion der Mutter öffnete ein Tor zur Hoffnung, und ich wollte unbedingt einen Film machen, der Platz für Hoffnung lässt. Die Mutter ist für mich die wahre Heldin der Geschichte.

Wie hat Garrard Conley rückblickend die damaligen Erlebnisse verkraftet?

Edgerton: Er sieht sich, was die Therapie-Erlebnisse betrifft, noch als Glücklichsten unter lauter Unglücklichen. Und auch für ihn ist die Mutter die Heldenfigur. Er hat einen Mann geheiratet und lebt mit ihm in glücklicher Ehe in New York City.

Sie selbst haben im Film eine undankbare Rolle übernommen, nämlich die des „bösen“ Therapeuten Victor Sykes?

Edgerton: Den ich auf jeden Fall nicht als Bösewicht pur darstellen wollte. Er hat in Wirklichkeit einen anderen Namen, aber um kein rechtliches Risiko einzugehen, haben wir ihn geändert. Ich habe mich sehr intensiv mit seiner Persönlichkeitsstruktur beschäftigt. Das Problem war, dass er wirklich an seine Therapie­methoden geglaubt hat, doch offensichtlich hat er sich dabei nicht immer wohl gefühlt. Manchmal hat er seine Verzweiflung, seinen Frust mit Gin runtergespült.

Auf welches Publikum hoffen Sie in den Kinos?

Edgerton: Auf junge Leute und dabei natürlich solche, die dabei sind, sich selbst zu finden. Doch genauso auf Eltern, weil sie ja letztendlich darüber entscheiden, ob eine Familie zusammenbleibt oder nicht. Denn wer sein Kind verstößt, zerstört auch sein eigenes Leben.

Ja, besonders wichtig: die Eltern sind mit Nicole Kidman und Russell Crowe hochkarätig besetzt. Weil sie australische Landsleute sind?

Edgerton: Nein, sondern weil sie Kollegen sind, die ich liebe und bewundere. Wobei ich gerne zugebe, dass mir bewusst war, dass ich „Namen“ brauchte, um ein so schwieriges Projekt zu finanzieren. Dankenswerterweise haben Nicole und Russell schnell zugesagt. Das hat in der Tat die Scheckbücher geöffnet.

Wir leben jetzt im Jahr 2019. Haben sich die Dinge zum Positiven gewandelt?

Edgerton: Leider nur teilweise.

Das Gespräch führte Ludwig Heinrich