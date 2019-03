„If Beale Street Could Talk“: Eine Liebe hinter Gittern

Von Peter Angerer

Innsbruck – Aufgewachsen in Harlem, hat sich Fonny (Stephan James) längst abgeschrieben, doch im Jugendgefängnis entdeckt er den Werkstoff Holz, mit dem ihm wahre Wunderwerke gelingen. Und da gibt es noch Tish (Kiki Layne), die er seit der Kindheit kennt, deren Eltern ihn wie einen Sohn behandelt haben, während sich die eigenen dem Glauben verschrieben haben. Irgendwann haben Fonny und Tish die Liebe entdeckt, und nun möchte ihm die 19-Jährige von ihren Gefühlen als werdende Mutter erzählen.

Sie greift zu einem Telefonhörer, legt die andere Hand auf die Glasscheibe der Besucherkoje im Gefängnis. Fonny drückt seine Hand dagegen. Er ist wütend, freut sich über das Baby, vermisst aber die Unterstützung, die er wohl von Tish und seiner Familie erwarten kann. Das ist natürlich ungerecht, und Fonny weiß das auch. Ihn erwartet eine Anklage wegen Vergewaltigung, das Opfer will ihn erkannt haben. Dabei ist das einzige Verbrechen, das Fonny begangen hat, einem weißen rassistischen Polizisten die verlangte Unterwürfigkeit verweigert zu haben.

Bereits 1974 veröffentlichte James Baldwin (1924–1987) seinen Roman „If Beale Street Could Talk“ und arbeitete zugleich an seiner Kinobiografie „Teufelswerk – Betrachtungen zur Rolle der Farbigen im Film“, die noch einmal zu lesen sich gerade jetzt lohnt, bringt sie doch Klarheit in den aktuellen Konflikt um die Preiswürdigkeit von „Green Book“. Während 1958 in den „weißen“ Kinos am Ende des Films „Flucht in Ketten“ die Zuschauer jubelten, als Sidney Poitier vom rettenden Zug sprang, um dem verletzten Tony Curtis beizustehen, buhten die farbigen Kinogeher bei dieser Szene. Die Farbigen verabscheuten auch Filme wie „Rat mal, wer zum Essen kommt?“, die von weißen Regisseuren gedreht wurden, so Baldwin, „um das weiße Publikum zu beruhigen“. In „Green Book“ ist es wieder der von Viggo Mortensen gespielte Weiße, der den Farbigen, der zwar über mehr Geld und Kultur verfügt, vor rassistischen Übergriffen beschützen muss.

Bei den Oscars des Jahres 2017 erlebte der Regisseur Barry Jenkins ein bizarres Wechselbad der Gefühle, als erst das Musical „La La Land“ zum besten Film gekürt wurde, um nach der Aufklärung des Fehlers mit seinem Film „Moonlight“ triumphieren zu können. Der Skandal bescherte dem Film über das Elend und die sozialen Zurücksetzungen eines farbigen Jugendlichen zusätzliche Aufmerksamkeit und damit auch ein üppigeres Budget für seine Adaption des Baldwin-Romans. „Beale Street“ erzählt, was es bedeutet, schwarz und arm zu sein, und welche emotionalen und wirtschaftlichen Möglichkeiten für Arme und Farbige vorgesehen sind.

In „Beale Street“ schnappen Fonny und Tish durch die Trennscheibe nach jedem Körnchen Glück, beobachten das Wachsen von Baby und Bauch. Die euphorische Mutter erinnert sich in Rückblenden an die besonderen Momente des gemeinsamen Lebens. Dazu gehören auch ihre Erfahrungen mit dem alltäglichen Rassismus. Bei der gemeinsamen Wohnungssuche wollten die Vermieter nur Tish als Sexobjekt akzeptieren. Es gibt auch freundliche Weiße, wie den von Dave Franco gespielten Hipster, der ihnen ein Loft anbietet. Ein anderer ist der Anwalt, der Fonny die Welt erklären muss. Alle wissen von Fonnys Unschuld, doch will man die überlasteten Richter und Staatsanwälte durch beharrliches Leugnen und damit verbundene Mehrarbeit in schlechte Laune versetzen?

James Baldwin zählt zu den bedeutendsten US-Autoren des 20. Jahrhunderts. Auch auf Deutsch erlebt sein Werk derzeit eine Renaissance. - imago stock&people

Trotz dieser Ungeheuerlichkeit, die eine Wut im Magen erzeugt, als wäre er von einer Kugel getroffen worden, liegt auch etwas Herzerwärmendes über diesem Film, der sich mit den herrschenden Verhältnissen nicht abfinden möchte.