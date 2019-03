“Bergwelten“ in Tirol gedreht: Das Brixental von seiner schönsten Seite

Kirchberg i. T. – Von Juni 2018 bis Februar 2019 war der bekannte Regisseur Heinz Leger in den Kitzbüheler Alpen unterwegs, um gemeinsam mit dem Tourismusverband Brixental eine Bergwelten-Sendung für Servus TV zu produzieren. Ausstrahlungstermin von „Bergwelten: Das Brixental – Herz der Kitzbüheler Alpen. Stille und Spektakel in den Bergen“ ist am kommenden Montag, 25. März, ab 20.15 Uhr auf Servus TV. Doch es gibt eine Möglichkeit, den Film schon vorher zu sehen. Der TVB Kitzbüheler Alpen Brixental lädt heute Freitag zur Vorpremiere um 19.30 Uhr in der arena365 in Kirchberg ein. Mit dabei sind auch einige Protagonisten.

„Es ist die Vielfalt auf engstem Raum, die das Brixental, das Herz der Kitzbüheler Alpen, zu etwas so Besonderem macht“, erzählt Heinz Leger, Regisseur dieser Folge von Bergwelten. Er macht dabei einen Rundgang durch die Brixentaler Orte Kirchberg, Westendorf und Brixen und spannt einen Bogen vom Winter in den Sommer und wieder zurück. Die Vielfalt des Tals wird unter anderem in sportlicher Form gezeigt, von den Tourengehern über die Paragleiter, die Mountainbiker und Trailrunner bis hin zu den Wanderern.

Aber nicht nur die sportlichen Seiten des Brixentals werden thematisiert, auch das Brauchtum, die unberührte Natur und die Menschen. Wie zum Beispiel der alljährliche Hengstauftrieb in der Aschau bei Kirchberg oder der Almliterat und Mundartdichter Sepp Kahn auf seiner Alm in der Windau bei Westendorf. „Ich bin so altmodisch, dass ich schon wieder modern bin“, sagt er mit einem schelmischen Lachen um die Augen.