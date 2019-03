“Destroyer“: Schmerzen, Schuld und Sühne

Innsbruck – Eine alte Frau parkt ihr Auto unter einer Autobahnbrücke. Im Rückspiegel beobachtet sie eine Gruppe von Skateboardern. Schließlich quält sich die Frau aus dem Wagen und torkelt zu einem Tatort. Die uniformierten Polizisten verdrehen die Augen. Sie könnten jetzt sagen „Du wohnst wohl in einer Mülltonne?“ und würden damit das Erscheinungsbild der Frau exakt beschreiben. In nüchternem Zustand könnte die Frau den Heimatbegriff neu definieren: „Man ist dort zu Hause, wo das Herz ist.“ Das ist der Text von Philip Marlowe in Robert Altmans Chandler-Verfilmung „The Long Goodbye“ aus dem Jahr 1972. Da ein Mann in einer Blutlache liegt, wollen die Polizisten nur ihrer Arbeit nachgehen und geben sich nicht einmal Mühe, ihre Abscheu zu verbergen. Sie fragen nur „Schlimme Nacht?“, wie wahrscheinlich schon Dutzend­e Male zuvor und worauf sich kaum eine intelligente Replik finden lässt.

Das ist mit sämtlichen Verweisen eine starke Eröffnung, zumal sich unter wild wuchernden Pigmentflecken und ins Gesicht geschnitzten Falten die bis zur Unkenntlichkeit entstellte Nicole Kidma­n verbirgt. Für ein ähnliches Spiel unter einer Maske gewann der Filmstar für die Darstellung der Schriftstellerin Virginia Woolf in „The Hours“ 2002 einen Oscar. In ihren Augen ist zu sehen, wie der Wahnsinn Polizistin Erin Bell in Karyn Kusamas „Destroyer“ erobert hat. Wenn sie etwas sagt, tut sie es mit einem gepressten Flüstern.

Bis zum Ende des Films muss diese Polizistin Schläge und Tritte einstecken, wie sie nur Sylvester Stallones Rocky erdulden musste. Während Boxer das Absorbieren von Schmerz trainieren, führt der Passionsweg zwischen Schuld und Sühne für diese gebrochene Frau zur Läuterung. In der Tradition des Film noir ist sie das „absolute Böse“. Um zumindest ihre Tochter zu retten, eröffnet sie Ermittlungen in eigener Sache.

In Rückblenden (mit einer jugendlichen Kidman) zeigt „Destroyer“ einen Undercover-Einsatz bei berüchtigten Bankräubern, die auf eigenartige Weise blass bleiben. Die Versuchung, mit fetter Beute ein neues Leben beginnen zu können, war für die Polizistin zu groß. Der doppelte Verrat an Gangstern und Ermittlern endete mit einem Massaker, weshalb die Polizistin seit 17 Jahren die Existenz einer Untoten führt. Karyn Kusam­a verlässt sich leider nur auf die Strahlkraft ihres Stars, weshalb ihr Thriller ziemlich blutleer daherkommt. (p. a.)