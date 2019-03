Nutzlos und schön: ,,Diametrale“ geht in die dritte Runde

Diametrale — Klappe, die Dritte.

Der goldene Rahmen. Der Kurzfilmwettbewerb findet am Samstag, 13. April, um 19 Uhr statt. Über 300 Einreichungen gab es heuer; die Jury (Evelin Stark, Christian Quendler und Christoph Hinterhuber) wird aus zehn ausgewählten Kurzfilmen den Sieger küren. Dieser wird im Anschluss an den Bewerb mit dem nicht-dotierten Preis „Der goldene Rahmen" ausgezeichnet.

Zu Besuch. Auch heuer finden Vorführungen in Anwesenheit der Regisseure statt: so etwa Jérôme Vandewattyne („Spit'n'Split", 29.3., 20.30 Uhr), Johannes Grenzfurthner („Glossary of Broken Dreams", 12.4., 16 Uhr), Robin Klengel („Operation Jane Walk", 12.4., 18.30 Uhr), Sandra Trostel („All Creatures Welcome", 12.4., 18.30 Uhr), Anna Vasof („When Time Moves Faster" und „Things And Wonders 2227", 13.4., 17 Uhr) sowie Matja? Ivani?in („Playing Men", 13.4., 17 Uhr.