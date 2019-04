„Haus des Geldes“: Netflix gibt ersten Einblick in dritte Staffel

Innsbruck – Das Warten hat bald ein Ende. Die erfolgreichste nicht-englischsprachige Netflixserie geht in die dritte Runde. Ab dem 19. Juli werden die neuen Folgen von „Haus des Geldes“ zu sehen sein, wie der Streamingdienst bekanntgab – zum Starttermin wurde auch gleich ein kurzer Trailer serviert.

Dabei wäre die Handlung nach zwei Staffel eigentlich abgeschlossen gewesen. Der Plan des Professors ging auf. Den Nachwuchs-Gangstern gelang der genialste Bankraub aller Zeiten – allerdings mit einigen Verlusten. Trotzdem schafften sie es, mit der Beute nach Thailand zu fliehen, ohne dabei geschnappt zu werden.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Eigentlich. „Im Juli ist ihr Urlaub vorbei“, heißt es nämlich im Netflix-Teaser. Zunächst sind Pärchenbilder vor Traumkulissen zu sehen: Tokio (Ursula Corbero) und Rio (Miguel Herran) küssen sich am Strand, Denver (Jaime Lorente) und Monica Gaztambide (Esther Acebo) fahren auf einem Fahrrad gemeinsam durch die Stadt und der Professor küsst seine Raquel Murillo (IItziar Ituño). Allerdings ist es mit der Romantik schnell vorbei. Gegen Ende des 30-Sekunden-Häppchens ist dann zu sehen, wie schwerbewaffnete Soldaten auf die Insel stürmen. Es wird eng für also den Professor und seine Komplizen.

Schon in den vergangenen Monaten tauchten Paparazzi-Schnappschüsse der Dreharbeiten im Web auf. Die Neugierde der Fans war geweckt. Und einen ersten Spoiler zu den neuen Folgen hat der Streamingriese sogar selbst veröffentlicht. Im Jänner veröffentlichte Netflix einen Schnappschuss, der den Professor (Álvaro Morte) in Gesellschaft von Berlin (Pedro Alonso) zeigt. Dabei hat dieser in der 2. Staffel von „Haus des Geldes“ das Zeitliche gesegnet. Erwartet uns in den neuen Folgen nun etwa eine unerwartete Auferstehung von den Toten oder eine Flashback-Szene, in der wir tiefer in die Vergangenheit der beiden eintauchen dürfen? Die Antwort darauf gibt es in wenigen Monaten auf Netflix. (TT.com)