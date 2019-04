Maschek-Folge mit Strache wieder online – ohne „Neonazi“

Wien – Der vom ORF zwischenzeitlich aus der TVthek entfernte Satire-Beitrag von Maschek aus der jüngsten Folge von „Willkommen Österreich“ ist wieder online. Allerdings wurde die kritische Passage, die zur vorübergehenden Löschung geführt hatte, geändert. Das Wort „Neonazi“ wird im neuen Beitrag von einem Geräusch überblendet.

Die Kabarettisten hatten ein Interview eines ORF-Sportmoderators mit Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) neu getextet und Strache dabei mit dem Satz „Vom Neonazi zum Sportminister – eine typisch österreichische Karriere“ begrüßt.

Der Beitrag wurde am Freitag wegen rechtlicher Bedenken vom Netz genommen. Nun sei eine rechtlich einwandfreie Version online gestellt worden. „ORF bekennt sich zu pointierter Satire und Parodie, aber selbstverständlich auch zur Einhaltung der Gesetze. Daher war in diesem Fall so vorzugehen“, hieß es in einer Stellungnahme am Samstag. (APA)