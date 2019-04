Von Avengers bis Traumschiff: Die bunten H(e)ighlights zu Ostern im TV

Innsbruck — Wer will, der kann Ostern — mit oder ohne Familie — auch vor dem Fernseher verbringen. An den Feiertagen ist das Programm traditionell vollgepackt mit allerhand Klassikern und Blockbustern — und das bis zum Schluss.

Um panisches Rumzappe(l)n zu vermeiden, gibt's hier eine kleine Entscheidungshilfe:

- Ostersonntag

Sich am OSTERSONNTAG im TV-Dschungel zurechtzufinden, ist eine Herausforderung — so vielschichtig und umfangreich präsentiert sich das Angebot an Filmen, Dokus und Shows. Aber beginnen wir mit dem Wichtigsten am Tag der Auferstehung: Ab 10.15 Uhr (ORF2) feiert Papst Franziskus in Rom die katholische Ostermesse, dann spendet er den Segen „Urbi et orbi".



Abends legt dann Das Traumschiff in Richtung Sambia ab (ORF2/ZDF, 20.15 Uhr). Mit an Bord: Martin Grimm, der als Erster Offizier in die Fußstapfen von Sascha Hehn tritt. Geballte Superhelden-Power gibt's hingegen im Parallelprogramm auf ORF1, wenn Iron Man, Captain America, Hulk, Thor und Co sich in Marvel's the Avengers 2: Age of Ultron mit einer gefährlichen Bedrohung konfrontiert sehen. Und Spiderman verschlägt es zurück zum Ursprung: 3SAT strahlt Teil eins der ersten Trilogie in der Primetime aus.

Auf KABEL1 steht der Ostersonntag im Zeichen zweier Männer — Bud Spencer und Terence Hill. Ganze neun Filme werden bei diesem TV-Marathon gezeigt: Von „Zwei wie Pech und Schwefel" (14.10 Uhr) bis „Zwei Asse trumpfen auf" (22.40 Uhr). Und wer dann immer noch nicht genug hat: viele der Filme werden am Ostermontag noch einmal wiederholt.

Ein imposantes Drama im Dokugewand gibt es im ZDF zu bestaunen. In dem aufwendigen Dreiteiler Terra X: Serengeti erzählen afrikanische Tiere ihre Geschichte selbst. Sprechende Zootiere, allerdings in animierter Form, flüchten in Madagaskar 3 quer durch Europa (ORF1, 13 Uhr; RTL, 17 Uhr). Und für die ganz Kleinen empfiehlt sich — pünktlich zur Osternest-Suche — eine herzig animierte Jagd nach dem Goldenen Ei: Die Häschenschule, um 8.35 Uhr auf ORF1.

Weitere Filme Ein Schweinchen namens Babe: 9.55 Uhr, ZDFneo

Findet Nemo: 10.10 Uhr, SRF2

Hangover: 10.20 Uhr, PRO7

Kung Fu Panda: 11.55 Uhr, SAT1

Alice im Wunderland: 14.25 Uhr, ORF1

Die Tribute von Panem: 17.50 Uhr, PRO7

Neues vom Wixxer: 18.10 Uhr, TELE5

Dirty Grandpa: 20.15 Uhr, PULS4

In 80 Tagen um die Welt: 20.15 Uhr, SERVUS TV

Mary Poppins: 20.15 Uhr, Disney Channel

Die Protokollantin (2/3): 22 Uhr, ORF1

James Bond 007: Casino Royale: 22.15 Uhr, RTL

The Imitation Game: 23.35 Uhr, ARD

___________________________________________________________

Mit dem OSTERMONTAG neigt sich das verlängerte Wochenende langsam dem Ende zu — nimmt aber noch einmal richtig Fahrt auf. Den ganzen Tag über reiht sich quasi Blockbuster an Blockbuster.

Mit einer wahren Bullyparade marschiert ORF1 durch den Abend: Nicht nur mit der Premiere des gleichnamigen Kinofilms aus dem Jahr 2017, sondern auch mit den Kultstreifen Der Schuh des Manitu (21.50 Uhr) und (T)raumschiff Surprise (23.20 Uhr). Im „Zweier" stellen sich die Bremer Tatort-Ermittler ab 20.15 Uhr ihrem letzten Fall.

Die respektlos-geniale Jesus-Satire Das Leben des Brian steht nicht umsonst auf der Liste der verbotenen Filme am Karfreitag. Aber wie heißt es so schön: „Always look on the bright side of life" — darum zeigt RTL2 die 40 Jahre alte Kultkomödie eben einfach drei Tage später um 20.15 Uhr. Der anschließende Streifen Die Ritter der Kokosnuss (22.05 Uhr), ebenfalls von Monty Python produziert, setzt sich satirisch mit der Artus-Sage auseinander.

- Ostermontag

Für Fans von Animationsfilmen wird außerdem ganz tief in der Trickkiste gewühlt: Um 9.50 Uhr hebt in dem rührseligen Abenteuer Oben ein Witwer mit seinem Haus ab; noch weiter, nämlich in den Weltraum, geht es für Sid und Co in Ice Age 5: Kollision voraus (ORF1, 15.10 Uhr). Ebenfalls auf ORF1 zu sehen: Der Kleine Prinz (12.20 Uhr) und Die Peanuts (13.55 Uhr).