Schauspielerin Hannelore Elsner im Alter von 76 Jahren gestorben

München — Die bekannte Schauspielerin Hannelore Elsner ist am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren verstorben. Wie die Anwälte der Familie am Dienstag mitteilten, starb Elsner nach kurzer schwerer Krankheit in München.

Elsner war eine gefeierte Charakterdarstellerin und eine der letzten Schauspieldiven in der deutschen Filmlandschaft. Seit Jahrzehnten zog sie ein großes Publikum in ihren Bann. Zuletzt war Hannelore Elsner im Kino in „Kirschblüten & Dämonen" zu sehen.

Mehr als 200 Filmrollen, Trauer in der Kinowelt

Geboren am 26. Juli 1942 im bayerischen Burghausen an der Grenze zu Oberösterreich, stieg Elsner bald zum beliebten Star in Fernsehen und Film auf. Mehr als 200 Fernseh- und Kinorollen finden sich im Lebenslauf der umtriebigen Darstellerin, die unter anderem 2015 mit der Romy geehrt wurde. Während die ARD-Serie „Die Kommissarin" (1994-2006) prägend für das Image der lasziven Diva wurde, zählen zu ihren größten Kinoerfolgen Dani Levys „Alles auf Zucker!" (2004) oder Doris Dörries Überraschungserfolg „Kirschblüten - Hanami" (2008). Dessen Fortsetzung „Kirschblüten & Dämonen" wurde nun zum letzten Film des Publikumslieblings.

„Der deutsche Film ist nun ärmer", so Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Produktionsfirma Constantin Film. Doris Dörrie, Autorin und Regisseurin: „Für mich war Hannelore Elsner eine große Abenteuerin, die sich mit Neugier, Hingabe und Tapferkeit in jede Rolle und in ihr Leben gestürzt hat. Ich werde sie sehr vermissen."

Zwei Ehen, ein Sohn

Ihr Kinodebüt gab Elsner 1961 in dem Film "Das Mädchen mit den schmalen Hüften". Starregisseur Jürgen Roland vertraute ihr ein Jahr später in der Krimiserie "Stahlnetz" ihre erste Hauptrolle an. Als Durchbruch zu internationaler Anerkennung gilt ihre Hauptrolle in Alf Brustellins Film "Berlinger" (1975). Drei Jahre später dreht sie mit ihm "Der Sturz" nach einem Roman von Martin Walser.

Brustellin war seit 1973 ihr Partner. Von ihrem ersten Ehemann, dem 18 Jahre älteren Schauspieler Gerd Vespermann, war sie längst geschieden. Sie lernt Brustellin bei den Dreharbeiten für den Kinofilm mit Elke Sommer und Mario Adorf "Die Reise nach Wien" (Regie: Edgar Reitz) kennen. Die Dreharbeiten helfen ihr über den plötzlichen Tod der Mutter hinweg, das Verhältnis schildert sie als schwierig. Brustellin stirbt 1981 bei einem Verkehrsunfall.



Da ist Elsners einziges Kind, ihr Sohn Dominik, gerade ein halbes Jahr alt. Sie hat Monate mit dem Neugeborenen im Krankenhaus verbracht, weil es zu früh auf die Welt kam. Vater ist der Regisseur Dieter Wedel. Später ist Elsner "drei wunderschöne Jahre" mit dem Filmproduzenten Bernd Eichinger zusammen. 1993 heiratet sie den Theaterdramaturgen und Verlagsleiter Uwe Carstensen und zieht mit ihm von München nach Frankfurt, die Ehe geht 2000 auseinander. (TT.com)