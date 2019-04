Rami Malek als Bösewicht? Drehorte und Details zum neuen Bond-Film

Innsbruck — Ein alter Mann ist doch kein D-Zug, hieß es früher. Und weil James Bond ja nun auch nicht mehr der Jüngste ist, lässt er sich ein wenig Zeit, ehe er sein 25. Leinwand-Abenteuer absolviert. Mehrfach wurde der Kinostart des Streifens mit dem Arbeitstitel „25" verschoben. Inzwischen ist vorgesehen, dass er am 8. April 2020 in die Kinos kommt.

Der Filmverleih Universal Pictures hat am Donnerstagnachmittag erste Details zu „Bond 25" bekanntgegeben — und das „ an einer der ikonischsten 007 Locations" überhaupt: Auf Jamaika. Dort, wo Ian Flemming seine Romane geschrieben hat: in Flemmings Villa. Auch der erste Kinofilm "James Bond 007 jagt Dr. No" (1962) mit Sean Connery und "Leben und sterben lassen" (1973) mit Roger Moore wurden dort gedreht.

Seydoux wieder als Bond-Girl mit dabei



Und auch Bond selbst ist zu Beginn des neuen Falles nicht im Dienst seiner Majestät, sondern entspannt sich auf Jamaika. Mehr wollten die Produzenten noch nicht über den Inhalt des Films verraten. Auch aus dem Titel machen sie noch ein Geheimnis. Interessantes brachte die Besetzung hervor: Als neues Gesicht wird Oscar-Gewinner Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") zum Cast stoßen. Malek dürfte einen Bösewicht spielen, denn Malek sagte in einem Video-Statement, dass James Bond im kommenden Film „keine einfache Zeit" haben wird.

An Craigs Seite stehen außerdem Stars wie Ralph Fiennes, Naomie Harris, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Rory Kinnear und Jeffrey Wright. Namen, die in diesem Zusammenhang erstmals genannt wurden sind neben Rami Malek: Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana de Armas, David Dencik und Lashana Lynch.

Song-Los muss noch vergeben werden

Es wurden — neben Jamaika — auch weitere Drehorte genannt. Wenn im italienischen Matera, in Teilen Londons oder auch in Norwegen in den nächsten Wochen Kamerateams sind, könnten sie der Bond-Crew angehören, verlautbarte zumindest die Moderatorin im Stream.



Offen ist bis dato auch, wer denn den Song für den Film einsingen wird. In der Vergangenheit waren dies unter anderem Sam Smith und Adele, die beide einen Oscar für ihre Arbeit bekommen haben. In diesem Zusammenhang tauchte immer wieder der Name Dua Lipa auf. Die Sängerin zeigte sich angesichts dieses Jobs nicht abgeneigt.

Immer wieder Verzögerungen

Schuld daran, dass es doch etwas länger dauert, bis der Nachfolger von „Spectre" aus dem Jahr 2015 im Kasten ist, ist unter anderem ein Streit um den Plot von „25". So warf der ursprünglich vorgesehene „Trainspotting"-Regisseur Danny Boyle noch vor Beginn der Dreharbeiten das Handtuch. Seinen Job übernimmt nun Cary Joji Fukunaga, der sich unter anderem als Regisseur der Serie „True Detective" einen Namen gemacht hat.

Auch Daniel Craig hatte es zunächst nicht allzu eilig, noch einmal seinen Hut als 007-Darsteller in den Ring zu werfen. Inzwischen jedoch wissen wir: Ja, Craig wird den Geheimagenten im Dienste Ihrer Majestät noch ein allerletztes Mal geben. (TT.com)