Innsbruck – Eine 27-jährige Frau fuhr am 11. April um 15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Amraser Straße in Innsbruck stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Gumppstraße wollte sie links abbiegen. Die Frau wurde jedoch von einem weißen Taxi behindert und kam dadurch zu Sturz. Der Taxilenker fuhr daraufhin weiter.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfall, sowie den Taxifahrer sich unter Tel. 059133/7591 zu melden. (TT.com)