Filmfestival “CrossingEurope“: Filmische Überraschungen in Europa

Von Marian Wilhelm

Linz – Das filmische Europa leidet am Politischen. Das ist ein roter Faden des „Crossing­Europe“ Festivals 2019, das heute in Linz endet. Die Festivalbesucher mit ihrem gelebten Selbstverständnis als Europäer blicken besorgt auf die Wahl im Mai. Festivalleiterin Christine Dollhofer überschreibt ihre Worte zur 16. Ausgabe passenderweise mit „Europa: Jetzt oder …“

Das Filmprogramm nimmt die Stimmung auf oder spiegelt die Gegenwart im Blick zurück. Da begleitet die junge Filmemacherin Audrey Gordon in „Première Campagne“ eine junge Politikjournalistin bei ihrer ersten Wahlkampagne. Der hoffnungsvolle Kandidat ist ebenfalls zum ersten Mal auf Tour, er heißt Emmanuel Macron – ein doppelter Kamerablick auf die journalistische Arbeitswelt.

Das Brandaktuelle ist oft die Wiederkehr alter Bilder, wie in „Putin’s Witnesses“. Vitaly Mansky, der schon im Innsbrucker Leokino zu Gast war, arbeitet sein eigenes Material als Fernsehjournalist aus der Anfangszeit von Vladimir Putin auf. Mit heutigem Wissen entsteht politische Spannung, etwa mit Boris Jelzins Ansage „Wenn Putin gewählt wird, ist Medienfreiheit garantiert!“.

Doch auch viele der universellen Spielfilmgeschichten im Wettbewerb durchweht die europäische Politik als gesellschaftliches Gespenst.

Da erzählen europäische Filmemacher von Touristen-fischern in Cornwall und einer Leihmutter in Bulgarien, von den Schwierigkeiten eines Ehepaares, einmal in Bukarest und einmal in der islamischen Community Kölns, und von einer Frau mit Gedächtnisverlust im katholischen Polen. Der Gewinner „The Man Who Surprised Every­one“ des Regie-Duos Natasha Merkulova und Aleksey Chupov spielt in der sibirischen Taiga, wo ein krebskranker Mann seine Geschlechtsidentität neu entdeckt.

Im Dokumentarischen tauschen Persönliches und Politisches scheinbar die Plätze, und ein Film über die Emanzipation der irischen Frauen im Kampf der IRA wird heute zur unbeabsichtigten Warnung vor einer Post-Brexit-Zukunft.

Doch im Gewinnerfilm, dem monumentalen 218-Minuten-Essay „Heimat ist ein Raum aus Zeit“, verbindet sich beides unauflöslich. Regisseur Thomas Heise erzählt die Geschichte seiner Familie über vier Generationen zwischen Wien, Dresden und Berlin und zugleich „die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert“.

Angst und Terror bricht in der Nachtsicht-Sektion aus, deren Filme am Wochenende auch beim Wiener „/Slash Festival“ zu sehen sind: Da weiß ein dänischer Polizist im dystopischen Polit-Thriller „Sons of Denmark“ im Jahr 2025 angesichts nationalistischer Gefahren keinen Ausweg mehr, während die französische 70er-Hommage „Knife + Heart“ den Schock der Aids-Krise in Mord-Suspense kleidet. Kurator Markus Keuschnigg liefert das politische Horror-Motto dazu: „Das diffuse Angst-Gewitter in unseren Köpfen und Herzen darf nicht von einigen wenigen zwecks Machterhalt missbraucht werden.“