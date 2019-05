Eine Leinwand-Freundschaft für die Ewigkeit

Von Marian Wilhelm

Innsbruck – Stan Laurel und Oliver Hardy sind hierzulande als „Dick und Doof“ bekannt. Uncharmant, aber durchaus treffend angesichts ihrer ikonischen Komiker-Figuren aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der britische Film „Stan & Ollie“ ist dagegen liebevoll per Du mit seinen beiden Stars. Regisseur Jon S. Baird („Filth“) packt in seinem Bio-Pic das Tele­objektiv aus und widmet sich einer Episode aus dem Herbst ihrer Karriere, über weite Strecken leichtfüßig wie Stan und Ollies „Dick und Doof“-Sketche.

Dieser Zoom auf einen kleinen Lebensabschnitt ist mittlerweile eine beliebte Pars-pro-toto-Technik biografischer Filme. Damit wird die Gefahr umschifft, dröge Wikipedia-Einträge zu bebildern. Mal ist der zeitliche Fokus vergleichsweise eng, im Churchill-Film „Darkest Hour” zum Beispiel. Mitunter, etwa in „Mary Queen of Scots“, gibt es große Sprünge durch Raum und Zeit. In der Annäherung an echte Ereignisse und reale Figuren beweisen manche Filme – zuletzt etwa die Polit-Satire „Vice“ – großen Mut. „Stan & Ollie“ hingegen versucht sich in der historischen Wahrheit verpflichteter Konventionalität.

Das muss kein Nachteil sein. Gerade wenn zwei so großartige Darsteller am Werk sind wie in diesem Fall. Steve Coogan und John C. Reilly, letzterer mit dezentem Fettanzug dem Original zum Verwechseln ähnlich, brillieren als Laurel und Hardy. Entgegen seiner tollpatschigen Filmfigur war der Engländer Laurel der geniale Kopf des Comedy-Duos. Doch erst als ihn Produzent Hal Roach in den USA mit Hardy zusammenspannte, gelang der Durchbruch. Neben den beiden großen Einzelkämpfern Charlie Chaplin und Buster Keato­n sind sie die unsterblichen Überbleibsel der Stummfilmzeit. Mit ihrer Slapstick-Comedy schafften sie nach gemeinsamen Debüt 1927 auch mühelos den Übergang zum Tonfilm. Doch um 1950 kam ihre Karriere zum Erliegen. Eine Bühnentour soll dringend benötigtes Geld bringen. Da ist aus der langjährigen Arbeitsbeziehung schon eine tiefe Freundschaft geworden.

Doch unter der Oberfläche schlummert ein alter Zwist, der anders als auf der Leinwand nicht mit Haudrauf-Komik zu lösen ist. Erst die beiden nachreisenden Ehefrauen (leider nur eindimensionale Nebenfiguren: Shirley Henderson als Lucille Hardy und Nina Arianda als Ida Kitaeva Laurel) lassen den Konflikt aufbrechen. Die leeren Hallen der britischen Provinz füllen sich mit einigem Werbe-Geschick des windigen Managers. Gemeinsam entwickeln sie Gags für einen geplanten Robin-Hood-Film. Doch Stan verheimlicht seinem Partner, dass es mit dem Projekt wohl nichts mehr werden wird. So ist die Geschichte dieses alternden Komiker-Paares auch ein bittersüßer Abgesang. Stan Laurel wird nach dem Tod von Hardy noch jahrelang Material schreiben, aber nie wieder auftreten. Der Film hat seine sympathischsten Momente, wenn die beiden zu einem lebenden Zitat werden. Die Populär-Kultur hat sie bereits überholt. Wenn Stan und Ollie für eine junge Rezeptionistin einen ihrer berühmtesten Gags vorspielen, werden sie auch selbst nostalgisch. Sie wissen, ihre Zeit ist vorbei. Die Unsterblichkeit kommt bekanntlich erst nach dem Tod.