Tirolerin zur besten Interior-Designerin Österreichs gekürt

Innsbruck — Woche für Woche musste ein Interior-Designer die ProSieben-Austria-TV-Show „Design Dream" verlassen. Am Mittwochabend ging das spannende Finale über die Bühne. Sophie Barrezeele aus Götzens geht als große Gewinnerin aus der Show hervor, denn sie konnte sich gegen ihre Konkurrentin Jasmin erfolgreich durchsetzen. Dafür wurde Sophie mit dem Titel „Beste Interior-Designerin Österreichs" ausgezeichnet.

Sophie musste ihre kreativen Kräfte beim Finale sammeln, um eine gute Lösung für ein besonders kniffliges „Problemzimmer" zu finden. Die Aufgabenstellung bestand darin, ein 19 Quadratmeter großes Zimmer für drei Mädchen im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren zu gestalten. Drei Schreibtische und sogar eine Schlafmöglichkeit für Gäste mussten darin Platz haben.

Gegenüber der TT erklärt Sophie: „Ich habe Hochbetten designt, in denen oben zwei Kinder schlafen können. Im unteren Bereich gibt es viel Stauraum. Das ist sehr wichtig, um überhaupt Ordnung halten zu können." Sophie hebt einen weiteren Aspekt besonders hervor: „Wenn mehrere Kinder in einem Zimmer wohnen, dann sollte man darauf achten, dass jedes Kind einen eigenen Rückzugsort bekommt." Außerdem weist Sophie darauf hin, dass übermöblierte Wohnungen nie schön sind und es sich beim Hausbau lohnen kann, einen Interior-Designer zu Rate zu ziehen, damit man sich in den eigenen vier Wänden auch langfristig wohlfühlt. (geta)