“Nur eine Frau“: Chronik eines angekündigten Todes

Von Peter Angerer

Innsbruck – Rot-weiße Absperrbänder markieren einen Tatort. Unter einem Tuch liegt die 23-jährige Aynur (Almila Bagriacik), die sich im Off und aus dem Totenreich meldet, um ihre Geschichte zu erzählen. Dieser von Billy Wilder für „Sunset Boulevard“ (1950) erfundene Kunstkniff erlaubt es der Erzählerin auch, am Sprachknopf zu drehen. Daher reden alle Beteiligten Deutsch – wenn nicht gar Berlinerisch.

Aynur wurde das Opfer eines Ehrenmordes. Sie kennt ihren Mörder. Nuri (Rauand Taleb), ihr jüngster Bruder, dem sie mit besonderer Zuneigung begegnet ist, hat ihr im Auftrag der Familie in den Kopf geschossen. Es ist immer das jüngste männliche Familienmitglied, das mit der „Wiederherstellung der Ehr­e“ beauftragt wird und daher mit einer Jugendstrafe rechnen kann.

Bald gibt es in Sherry Hormanns Film „Nur eine Frau“ keinen Zweifel mehr, Aynurs Erzählung folgt keiner Fiktion, die sich mit einem abwägenden Kopfschütteln verdauen lässt. Außerdem ist die deutsch-amerikanische Regisseurin mit ihren Filmen „Wüstenblume“ (2009, über die Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie) oder „3096 Tage“ (2013, über Natascha Kampusch) zu einer Spezialistin für komplexe Stoffe geworden. Während gesellschaftlicher Konsens über Diries mutigen Kampf gegen Genitalverstümmelung oder Kampuschs Leiden in ihrem Verlies leicht herzustellen ist, bewegt sich „Nur eine Frau“ auf einem schmalen, politisch heiklen Grat.

Bereits 2011 veröffentlichten die Journalisten Matthias Deiß und Jo Goll über dieses Verbrechen das Buch „Ehrenmord: Ein deutsches Schicksal“, dem Hormanns von Sandra Maischberger produzierter Dokumentarspielfilm mit Daten- und Personen­inserts folgt.

Aynurs Ermordung am 7. Februar 2005 hat Deutschland erschüttert und eine Debatte über „Parallelwelten“ und Integration eröffnet – auch weil Behörden wie Jugend- und Sozialamt alles richtig gemacht haben.

Aynurs Eltern kamen in den 70er-Jahren von Anatolien nach Berlin. Der Vater arbeitet in einer Brotfabrik, in der Wohnung gibt es ein Zimmer mit Stockbetten für die vier Söhne. Die vier Töchter haben ein Matratzenlager. Die Tragödie beginnt 1997 mit der Abmeldung der 15-Jährigen von der Schule in Berlin-Kreuzberg. Der Vater bringt sie nach Istanbul, um sie mit einem Cousin zu verheiraten. Zwei Jahre später kehrt sie mit einem Kind zurück. Ihr Körper ist von Hämatomen übersät, Liebesbeweise, sagt die Familie. Immerhin darf Aynur mit ihrem Sohn die Besen­kammer beziehen.

Es ist die Enge, die Dunkelheit, die in Aynur die Sehnsucht nach Licht, Freiheit und Glück entstehen lässt. Sie legt ihr Kopftuch ab, flüchtet in ein Wohnheim, erlernt einen Beruf, trifft sich mit Deutschen. Für die sunnitische Familie ist sie zur Hure geworden, die der Tradition folgend bestraft werden muss. Am Ende liegt Aynur, die sterben musste, weil sie auch von ihrer Familie geliebt werden wollte, wieder unter dem Leichentuch. Mit ihrem Wortwitz aus dem Off kann sie noch einmal triumphieren.