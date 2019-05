Aus der Tiefe auf die Leinwand

Von Nikolaus Paumgartten

Nikolaus Geyrhalter - NGF

Innsbruck — Der Brennerbasistunnel. Er ist das größte Infrastrukturprojekt der EU und die wohl imposanteste Tunnelbaustelle Europas. Und als solche hat der österreichische Filmemacher Nikolaus Geyrhalter den Brennerbasistunnel (BBT) als einen von insgesamt sieben Drehorten auf der ganzen Welt für seinen neuesten Film entdeckt. In „Erde" geht es um die Bewegung von Erdmassen und Gestein und die Veränderung von Landschaften durch den Menschen.

„Die Verantwortlichen des Brennerbasistunnels für das Projekt zu gewinnen, war nicht schwer", sagt Geyrhalter. „Ich habe zugesagt, dass ich fair bleibe." Tatsächlich entwickelte sich während der Drehzeit ein derart gutes Vertrauensverhältnis, dass die BBT-Verantwortlichen den Filmemacher immer dann informierten, wenn besondere Höhepunkte im Tunnel anstanden. Insgesamt drehten Geyrhalter und seine Crew an mehreren Tagen über einen Zeitraum von zwei Jahren im Brennerbasistunnel.

„Im Tunnel gibt es ein spezielles Arbeitsethos und Zusammenhalt", erinnert sich Geyrhalter an die Drehtage in Tirol zurück. Er und sein Team hätten sich nicht nur willkommen und aufgenommen gefühlt, sondern seien so etwas wie ein Teil der Mannschaft unter Tage geworden. Nur dass eben das Werkzeug ein anderes war — auf der einen Seite die mächtigen Maschinen, Förderbänder und Bohrer, auf der anderen Seite Kameras, Licht und Mikrophone.

Positiv über die bisher gesehenen Filmausschnitte äußert sich BBT-Vorstand Konrad Bergmeister: „Das Gezeigte wird nicht gewertet, es bleibt dem Zuschauer überlassen, das Gesehene einzuordnen." Vorbehalte oder Skepsis habe er keine gehabt, als er die Anfrage von Geyrhalter zum Drehen erhalten hatte — im Gegenteil. „Ich beschäftige mich seit vielen Jahren damit, wie der Mensch Baustoffe nutzt und verändert. Und ich finde die kritische Auseinandersetzung damit wichtig", so der BBT-Vorstand. Insofern habe er auch nicht lange überlegen müssen, dem Filmteam die Dreharbeiten zu erlauben. „Sie waren mir nicht nur willkommen, ich würde das Projekt sogar als eine Art Herzensangelegenheit bezeichnen", sagt Bergmeister.

ERDE: Ein Film von Nikolaus Geyrhalter. Kinostart in Österreich ist am 17. Mai, die Tirol-Premiere findet am 16. Mai um 20 Uhr im Innsbrucker Leokino statt. www.erde-film.at