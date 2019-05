Nur noch drei Tänze bis zum Sieg: Wer gewinnt „Dancing Stars“?

Wien – Eine Show, drei Paare, drei Tänze: Am Freitagabend wird im ORF 1 der „Dancing Star“ gekürt. Das Motto: „Großes Kino“. Und das werden Lizz Görgl und Thomas Kraml, Nicole Wesner und Dimitar Stefani sowie Michael Schottenberger und Conny Kreuter ab 20.15 Uhr sicher liefern.

Die Entscheidung fällt in zwei Etappen. Zuerst zeigen die drei Paare je zwei Tänze. Neben Quickstepp, Jive oder Samba – die Tänzer hatten die Wahl – steht ein so genannter Contemporary Dance, also ein moderner Ausdruckstanz, auf dem Programm. Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben auch im Finale wieder Nicole Hansen, Balázs Ekker, Karina Sarkissova und Dirk Heidemann. Die TV-Zuschauer wählen ihren Favoriten per Anruf oder SMS.

Während die drei Finalisten zittern, gibt es in der Show auch ein Wiedersehen mit ihren ehemaligen Konkurrenten: Die ausgeschiedenen Promis und ihre Tanzpartner schweben noch einmal in einem Medley über das Parkett.

Um 21.40 Uhr verkünden die Moderatoren Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger das erste Votingergebnis. Für das Paar mit den wenigsten Punkten von der Jury und den Zuschauern ist dann Schluss. Für die anderen beiden heißt es dann noch einmal alles geben – bei ihrem allerletzten Showtanz.

Was das Publikum zu sehen bekommt? Vielleicht Lizz Görgl und Thomas Kraml, die wie einst Olivia Newton-John und John Travolta zu den „Grease“-Hits rocken. „„Das Publikum darf sich auf sehr viel Action freuen“, versprechen die beiden.

Möglich auch, dass Nicole Weser und ihr Partner Dimitar Stefanin der ganzen Bandbreite der Gefühle von „Moulin Rouge“ Ausdruck verleihen. „Da ist alles dabei: Liebe, Eifersucht, Hass und viele Emotionen. Das Publikum kann sich auf viel Glitzer, viel Action und viel Freude am Tanzen freuen.“

Eventuell zeigen aber auch Michael Schottenberger un Conny Kreuter ihre Version der „Rocky Horror Picture Show“ – „Time Warp“ inklusive. „Es wird fetzig und es wird viel Haut gezeigt – und viel Frisur. Ich habe die deutsche Erstaufführung 1983 inszeniert – und das war toll“, freut sich Schottenberger auf die mögliche Darbietung.

Wenn das Publikum abgestimmt hat, steht um 22.40 Uhr der neue „Dancing Star“ fest. (TT.com)

Die drei Finalisten und ihre ersten beiden Tänze

Lizz Görgl und Thomas Kraml: Quickstepp: „Part-Time Lover“; Contemporary: „Dusk till Dawn“; Showtanz (nur, wenn in Top 2): „Grease“ („Summer Nights“, „You’re the One That I Want“, „Greased Lightnin’“)

Nicole Wesner und Dimitar Stefanin: Samba: „Mas que nada“; Contemporary: „Slip“; Showtanz (nur, wenn in Top 2): „Moulin Rouge“ („Lady Marmalade“, „El Tango de Roxanne“, „Diamond’s Are a Girl’s Best Friend“)