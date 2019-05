„Ich denke beim Drehbuch nie an Schauspieler“

Paris — Ein wunderschöner Sommertag. Catherine Deneuve wacht in einem kleinen französischen Dorf auf und ist überzeugt, dass dies ihr letzter Tag auf Erden sei. Gott sei Dank nicht wirklich, sondern nur in der Rolle einer gewissen Madame Claire. César-Preisträgerin Julie Bertuccelli schrieb und inszenierte den Film „Der Flohmarkt von Madame Claire" (jetzt in unseren Kinos) mit einer Paraderolle für die mittlerweile 75-jährige französische Kino-Ikone.

Die Story pendelt zwischen Realität und Traumwelt. Nachdem Madame Claire aufgewacht und der festen Überzeugung ist, ihre letzten Stunden auf dieser Erde seien angebrochen, beschließt sie, ihr ganzes Hab und Gut aus ihrem großzügigen Landhaus zu verkaufen. Zu diesem Zweck veranstaltet sie einen Flohmarkt. Dabei kommt es zu diversen Begegnungen, auch mit ihrer Tochter Marie, die sie seit zwanzig Jahren nicht gesehen hat. Viele Geister der Vergangenheit werden heraufbeschworen.

Wie sind Sie zu diesem Stoff gekommen?

Julie Bertuccelli: Eine Freundin hatte mir das Buch von Lynda Rutledge geschenkt. Es hat mich sehr berührt, und ich entdeckte sehr viele Parallelen zu meinem Leben, zu meiner Vorstellungswelt. Also begann ich, mit Hilfe von Sophie Fillières, ein Drehbuch daraus zu machen.

Catherine Deneuve (r.) spielt die Hauptrolle - Filmladen Filmverleih

Schwebte Ihnen für die Hauptfigur gleich Catherine Deneuve vor?

Bertuccelli: Nein, überhaupt nicht. Ich denke bei der Drehbuch-Arbeit überhaupt nie an gewisse Schauspieler. Da würde ich mich wie in einem Gefängnis fühlen. Kriegt man sie dann nämlich nicht, könnte das zu tiefer Verzweiflung führen. Ich habe mich daher zunächst ganz der Geschichte gewidmet, habe eigene Erfahrungen, eigene Familienkonflikte und eigene Fantasien eingebaut, und am Ende habe ich sogar im Haus meiner Großmutter, wo ich früher viel Zeit verbrachte, gedreht. Viele Gegenstände im Film-Flohmarkt stammen noch von ihr, aber auch von mir selbst.

Wann kam die Deneuve ins Spiel?

Bertuccelli: Als das Drehbuch fertig war. Da war natürlich mein erster Gedanke, wer diese Claire Darling, so lautet ihr voller Name, spielen könnte. Und da fiel mir Catherine sehr schnell ein. Sie ist für mich eine sehr fantasievolle Frau, genießt höchsten Respekt und verschafft sich damit viele Freiheiten. Blieb natürlich die Frage, ob sie Lust hat.

Aber sie hatte?

Bertuccelli: Ja, und sie fand das Pendeln zwischen den Ebenen ungemein reizvoll. Ist Claires Vorstellung, dass sie noch an diesem Tag sterben wird, Realität oder beginnender Wahnsinn? Wir lassen das ja immer offen. Und Catherine kann diese Komplexität, diese Zwischenwelten, wunderbar verkörpern.

Gewiss war es nicht einfach, die Rolle ihrer Tochter zu besetzen. Klar könnte man sagen, warum nicht gleich mit ihrer wirkliche Tochter Chiara Mastroianni?

Bertuccelli: Sie waren ja schon früher einmal in einem Film Mutter und Tochter. Diese Idee drängte sich natürlich auch bei mir sofort auf, andererseits blockierte sie mich. Meine Furcht: Das Publikum könnte dauernd daran denken, dass Mutter und echte Tochter am Werk sind und dabei vergessen, dass sie hier ja nur Filmfiguren sind. Ich habe lange Zeit mit mir gekämpft, doch schließlich habe ich meine Bedenken überwunden. Und das entpuppte sich als die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Das Zusammenspiel der beiden ist wirklich grandios. Blindes Verstehen.

Madame Deneuve gilt nicht als die Einfachste. Wie sind Sie mit ihr zurechtgekommen?

Bertuccelli: Kein Problem. Sie war total engagiert und machte viele Vorschläge, ohne dabei aufdringlich zu sein. Ihre Intelligenz und ihre Erfahrung entpuppten sich als wahres Geschenk.

Erstmals in einem Film hat sie graue Haare. Ihr das vorzuschlagen — na servus ...

Bertuccelli: Claire ist am Ende ihres Lebens, das blonde Haar hätte nicht gepasst. Logisch, ich hatte Hemmungen, sie zu fragen. Es war jedoch einfacher, als ich dachte. Sie hat sofort kapiert und das Alter der Figur akzeptiert. Dennoch blieb sie wunderschön.

Sie haben viele Dokus gedreht und mittlerweile drei Spielfilme. Wo liegen die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Genres?

Bertuccelli: Bei den Dokumentationen habe ich viel Respekt vor der Wirklichkeit und den Personen, die vorkommen. Also bleibe ich sehr genau. Beim Spielfilm hingegen schimmert durch, dass ich früher Assistentin von Krzysztof Kieslowski war. Fiktion, denke ich, eröffnet einem eine Unmenge an Möglichkeiten, aus der Realität auszubrechen.

Im „Flohmarkt der Madame Claire" gibt es sogar einen skurrilen Zirkus und einen Exorzismus?

Bertuccelli: Der Zirkus stand nicht im Originalroman. Doch da im Dorf meiner Großmutter, wo wir drehten, gerade einer gastierte, nützte ich die Möglichkeiten. Hier der echte Zirkus und im Haus, als Kontrast, der „Zirkus", der sich bei den verschiedenen Begegnungen abspielt. Bei den Zirkusszenen war natürlich auch ein bisschen Verneigung dabei, vor Vorbildern wie Etaix, Iosseliani und, klar, auch Fellini. Und zum Exorzismus: Ich bin nicht unbedingt gläubig, nur leicht katholisch angehaucht, aber ich liebte es, all die unglaublichen Sätze zu schreiben, die der Priester ausspricht, um die bösen Geister im Haus zu verjagen.

Und, verjagt er sie? Am Ende findet ein Feuerwerk statt, das Haus steht plötzlich in Flammen, ist nun wirklich die von ihr prophezeite Todesstunde der Claire Darling gekommen?

Bertuccelli: Kann sein. Kann auch nicht sein ...

Das Interview führte Ludwig Heinrich