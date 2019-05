„Backstage Wiener Staatsoper“: Im Bauch des Musiktempels

Wien – Welch ein Pech, dass der Skandal rund um die Ballettakademie der Wiener Staatsoper dem Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen des weltberühmten Hauses am Ring so in die Parade fährt. Trost verspricht das filmische Porträt „Backstage Wiener Staatsoper“, das rechtzeitig vor den Feierlichkeiten (25./26. Mai) in die österreichischen Kinos kommt.

Der aus Südtirol stammende Regisseur und Drehbuchautor Stephanus Domanig erforscht entlang der Entstehung einer Produktion, Camille Saint-Saëns’ „Samson et Dalila“, gleichsam die Eingeweide eines riesigen Kunstbetriebes und leuchtet dabei einige für den Opernbesucher unbekannte Winkel und Ecken aus.

Eva Testors poetischer Kamera folgt man in die unzähligen Werkstätten, sieht den Perückenmachern über die Schulter, nimmt teil an der ersten Besprechung, die Samson-et-Dalila-Regisseurin Alexandra Liedtke und ihr Bühnenbildner in großer Runde absolvieren, klettert auf den Schnürboden oder ist Zaungast bei Chorproben. Bis zu den Honigbienen auf dem Dach der Staatsoper sind alle – ja – bienenfleißig.

Dass dabei natürlich die Ein- und Ansichten des „Bodenpersonals“, vom verschmitzten Portier, der opernbegeisterten Pensionistin, die im Publikumsdienst arbeitet, bis hin zum Bühnenarbeiter, der sich erst an Wagner gewöhnen musste, mehr ans Herz gehen als die kamerageschulte Präsenz von Stars wie Elina Garanca, Roberto Alagna oder von Direktor Dominique Meyer, ist Kalkül solcher Unternehmungen, siehe Burgtheater-Doku (die TT berichtete).

Durchdrungen ist das Ganze von Musik – verwoben mit Bildern von deren Aneignung als Darstellende, Orchester wie Chor. Und am Ende gibt es Applaus für die Saint-Saëns-Premiere. Ein Fest-Film, fast zu schön, um wahr zu sein. (lietz)

(Ab 12. Mai im Leokino, Innsbruck)