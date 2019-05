Im Vorjahr installierte der Kramsacher Bildhauer Alois Schild während des Internationalen Filmfestivals (IFFI) einen „Container der Willkür" vor dem Leokino in der Innsbrucker Anichstraße — und erinnerte damit an jene Künstlerinnen und Künstler, die von Machthabern in aller Welt an der Ausübung ihrer Arbeit gehindert werden. Heuer ist Schilds Arbeit für das heute Abend beginnende Filmfestival ungleich massiver: Rund sechs Tonnen bringt sein „Prototyp der neuen Dimension" auf die Waage — und soll ein „Anschauungsobjekt des Wahnsinns und zur Trauer sein", wie Schild selbst sagt.

Die Maße seiner Skulptur hat er von jener Mauer übernommen, die US-Präsident Donald Trump entlang der amerikanisch-mexikanischen Grenze errichten möchte. Aus Sicherheitsgründen ist die rund acht Meter hohe monumentale Arbeit aus Stahl und Beton in Innsbruck nicht hochkant ausgestellt, sondern liegend. Eine Ahnung vom zornigen Irrwitz der Trump'schen Grenzschutzmaßnahme vermittelt der „Prototyp" allerdings auch so. Er wolle „Wucht und Aggression, der von solchen Trennungselemente ausgeht" erlebbar machen, sagt Schild. Handgeschlagene Schlitze an der Oberfläche sollen die „Monstrosität" des Mauerbaus verstärken.

Gewidmet ist Schilds Mahnmal wider innere und äußere Wälle IFFI-Direktor Helmut Groschup, der heute sein 28. und letztes Filmfestival eröffnet. Eröffnungsfilm ist die indische Produktion „Olu".

Schrecken und seine Überhöhung



„Olu" („Sie"), der sechste Spielfilm des 2013 mit dem IFFI-Ehrenpreis ausgezeichneten südindischen Regisseurs Shaji N. Karun, kreist um das Drama einer misshandelten und von ihren Schändern letztlich ertränkten jungen Frau. Erzählt wird die verstörende Geschichte aber aus der Perspektive eines leidlich erfolgreichen Gelegenheitsmalers, der es versteht, das Schreckenerregende in surreale Überhöhung zu übersetzen.

„Olu" ist magisch-realistische Studie, die nicht nur männliche Gewalt seziert, sondern auch die kinematografische Kraft zu überwältigen. (jole)

Programm und Infos: www.iffi.at